Неизвестные хакеры несколько лет тайно читали переписку европейских дипломатов
Это выяснили специалисты по кибербезопасности. Газета «Нью-Йорк Таймс» получила информацию о более чем тысяче перехваченных писем. Переписка затрагивала такие темы, как внешняя политика, терроризм и миграция, пошлины и торговля. По имеющимся данным, хакеры не планировали публикацию писем. Речь идет о чистом шпионаже.
Комментарии6
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ostapba 19 декабря 2018 | 14:38
Марсиане...
Больше некому!
Даже..
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 14:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sidoroventucascz 19 декабря 2018 | 15:15
vitaly_f22: Модераторы! Если вы не заодно со спамером, удалите его с сайта вместе с его поделиями! Делайте свою работу!
vanadium_v 19 декабря 2018 | 14:40
уахаха...
дайте угадаю, Вован что ли, не????
desdichado 19 декабря 2018 | 14:42
Неизвестные хакеры...
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И это кому еще неизвестно, чьих будут эти "Неизвестные хакеры" ?!
noxepy_88 19 декабря 2018 | 14:42
Только хакеры читали?