Неизвестные хакеры несколько лет тайно читали переписку европейских дипломатов

Это выяснили специалисты по кибербезопасности. Газета «Нью-Йорк Таймс» получила информацию о более чем тысяче перехваченных писем. Переписка затрагивала такие темы, как внешняя политика, терроризм и миграция, пошлины и торговля. По имеющимся данным, хакеры не планировали публикацию писем. Речь идет о чистом шпионаже.