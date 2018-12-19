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14:30, 19 декабря 2018

Неизвестные хакеры несколько лет тайно читали переписку европейских дипломатов

Это выяснили специалисты по кибербезопасности. Газета «Нью-Йорк Таймс» получила информацию о более чем тысяче перехваченных писем. Переписка затрагивала такие темы, как внешняя политика, терроризм и миграция, пошлины и торговля. По имеющимся данным, хакеры не планировали публикацию писем. Речь идет о  чистом шпионаже.

Комментарии

6

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ostapba 19 декабря 2018 | 14:38

Марсиане...
Больше некому!
Даже..

vitaly_f22 19 декабря 2018 | 14:40


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









sidoroventucascz 19 декабря 2018 | 15:15

vitaly_f22: Модераторы! Если вы не заодно со спамером, удалите его с сайта вместе с его поделиями! Делайте свою работу!

vanadium_v 19 декабря 2018 | 14:40

уахаха...
дайте угадаю, Вован что ли, не????

desdichado 19 декабря 2018 | 14:42

Неизвестные хакеры...
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И это кому еще неизвестно, чьих будут эти "Неизвестные хакеры" ?!

noxepy_88 19 декабря 2018 | 14:42

Только хакеры читали?

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