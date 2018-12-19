Литовского политика Альгирдаса Палецкиса подозревают в шпионаже в пользу России
Об этом официально объявлено сегодня. Бывший депутат парламента уже месяц находится под арестом. По этому же делу проходит еще несколько человек. Спецслужбы Литвы пока не раскрывают информацию о том, в чем именно заключалась шпионская деятельность политика.
Комментарии1
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