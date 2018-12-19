Суд удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать сайт «Умного голосования» Алексея Навального
Об этом «Эху Москвы» рассказал юрист ФБК Иван Жданов. Защита намерена обжаловать решение суда, — добавил Иван Жданов.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом «Эху Москвы» рассказал юрист ФБК Иван Жданов. Защита намерена обжаловать решение суда, — добавил Иван Жданов.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vanadium_v 19 декабря 2018 | 14:38
сейчас миньоны залайкают навальняку,
и им ничего не будет, даже не расстреляют, ....
johnbmw Евгений Большаков 19 декабря 2018 | 14:43
vanadium_v: даже не расстреляют, ....
а Должны бы????
vanadium_v 19 декабря 2018 | 14:59
johnbmw: ....лови лайк.......
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 14:41
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
johnbmw Евгений Большаков 19 декабря 2018 | 14:42
вот НЕОЖИДАННОСТЬ, а мы то Думали, что Навальному разрешено ВСЁ
wrongway1 19 декабря 2018 | 14:50
как то Навального перед Новым годом не посадили,...даже странно от банды ОПГ
valia47 19 декабря 2018 | 14:55
Навальному нельзя сдаваться ради блага России. Он не вхож ни в какие номенклатуры, поэтому обязательно станет президентом.
beliy_negr 19 декабря 2018 | 15:21
valia47: Одни фанаты Путина, другие, Навального.
Народ, когда вы повзрослеете?
trans 19 декабря 2018 | 14:55
Когда кухарка приходит к власти, она начинает запрещать. Не разрешать, а именно запрещать. Запрет наиболее чётко подчёркивает её всемогущество. А в разрешении чего-либо ничего самоутверждающего нет.
А запрещая,кухарка как бы показывает, что она уже не кухарка, а барыня, а вы говно. Обычное говно, которому необходимо что-нибудь запретить, чтобы вы боялись и поскорее забыли, что барыня это всего лишь охуевшая кухарка.
redrica 19 декабря 2018 | 14:59
В данном случае это на пользу протестующим против режима.
Иначе их адреса попали бы в ФСБ.
Достаточно просто опубликовать кандидатов по округам и муниципалитетам.- и люди сами выберут своего.
А разглашать адреса при тайном голосовании - это преступление.
u237 19 декабря 2018 | 15:07
Не знание - СИЛА, мир это Война, свобода это РАБСТВО
beliy_negr 19 декабря 2018 | 15:24
u237: А жизнь это - гниение в Аду...
Избавь себя от мучений))
pna 19 декабря 2018 | 15:29
И все-таки, кто-нибудь ответит мне зачем Навальному наши персональные данные?