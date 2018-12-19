Мирные жители в Ставрополе не пострадали в результате спецоперации, проведенной ФСБ...

Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Ранее сегодня спецслужбы рапортовали о ликвидации группы членов террористической организации «Исламское государство». Судя по этим данным, в городе произошла перестрелка. Сотрудникам ФСБ противостояли, по сведениям краевой администрации, два члена ИГИЛ.