Мирные жители в Ставрополе не пострадали в результате спецоперации, проведенной ФСБ
Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Ранее сегодня спецслужбы рапортовали о ликвидации группы членов террористической организации «Исламское государство». Судя по этим данным, в городе произошла перестрелка. Сотрудникам ФСБ противостояли, по сведениям краевой администрации, два члена ИГИЛ.
Комментарии16
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archibald_dandy_esquire 19 декабря 2018 | 14:39
" Сотрудникам ФСБ противостояли, по сведениям краевой администрации, два члена ИГИЛ. "
вслед за Ингушетией будет Ставрополье, затем вся Кубань - чеченские братья желают больше жизненного пространства с рабами
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 14:41
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pattrick1 19 декабря 2018 | 14:46
Мирные жители в Ставрополе не пострадали в результате спецоперации, проведенной ФСБ...
Красавчики. Давите жидобандеровцев.
gordy 19 декабря 2018 | 14:54
"Сотрудникам ФСБ противостояли, по сведениям краевой администрации, два члена ИГИЛ."
Из Сирии просочились?
odesyt 19 декабря 2018 | 15:03
pattrick1: >> Давите жидобандеровцев.
Что-то вы не о том, ведь мирные жители в Ставрополе как раз и не пострадали. Откройте тлф справочник Ставропольщины, вы удивитесь количеству "жидобандеровских" (украинских) фамилий.
kottigr1 19 декабря 2018 | 14:47
archibald_dandy_esquire: Самое интересное, что и те двое бедолаг, пока их не "завалили" бравые чекисты были мирными жителями...
luger_max_otto 19 декабря 2018 | 15:00
Дык кого чекисты убили- волшебным образом превращается в террориста.
danko1 19 декабря 2018 | 14:39
Много лет одни провалы у ФСБ, что всегда считалось уничтожение террористов, а не захват их живыми, чтобы всю сеть накрыть.
Но ФСБ легче "сеть" сфальсифицировать из думающей молодежи, чем с реальными преступниками бороться.
riccon 19 декабря 2018 | 15:27
danko1:
Фигасе устав у "думающей" молодежи.
vasyakirin 19 декабря 2018 | 14:39
Все пострадавшие уже зачислены в игил....
danko1 19 декабря 2018 | 14:41
vasyakirin: У ФСБ беспроигрышный вариант. Всегда сначала убивают, а потом террористами объявляют и звездочки получают.
riccon 19 декабря 2018 | 15:30
[начала убивают, а потом террористами объявляют]
А на самом деле это режиссеры и артисты больших и малых оперных театров.
plank1957 19 декабря 2018 | 14:40
А был ли мальчик?
pyco__mypucmo 19 декабря 2018 | 14:42
...два члена ИГИЛ.
стало быть двух застрелили. Если бы убили трех, то было бы три члена ИГИЛа.
vanadium_v 19 декабря 2018 | 14:43
А где новость как Лидия Скрябина и Сергей Бунтман
""основательно, но не мертвецки выпивши, вышли с вечеринки Венедиктова в ресторане «Шинок»"" (это была цитата),
и нападали на водителей припаркованных возле ресторана автомобилей??
vasya_von_smetankin 19 декабря 2018 | 15:02
Сотрудникам ФСБ противостояли сотрудники Росгвардии, в результате чего все получили премии по результатам операции против ИГИЛ.