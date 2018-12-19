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14:13, 19 декабря 2018

Американский бизнесмен Илон Маск представил проект подземного скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом

Американский бизнесе Илон Маск представил проектподземного скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом, который позволит решить проблему городских пробок, сообщают зарубежные СМИ.

Чтобы попасть в один из нескольких тоннелей, которые будут построены под Лос-Анджелесом, необходимо воспользоваться компактным лифтом, который переместит ваше авто на точку старта тестового маршрута длиной в полтора километра. В начале пути колеса автомобиля будут оснащены выдвижными боковыми шасси, которые позволят машине беспрепятственно двигаться по узкому тоннелю, не задевая его бетонные стены, минуя под землей, на 12-метровой глубине, городские пробки. Скорость авто в тоннеле пока не превышает 35 миль в час, однако в самое ближайшее время автомобили смогут двигаться по нему со скоростью 150 миль или примерно 240 километров. О проекте было заявлено два года назад, когда сам Илон Маск ещё называл его своим хобби или шуткой. Аналогичные подземные тоннели, число которых достигнет дюжины, планируется построить под другими загруженными пробками городами США – Чикаго и Вашингтоном, сообщает сайт Си-Эн-Эн. Благодаря одному из них из Вашингтона до Нью-Йорка можно будет доехать за 29 минут.

Стоимость поездки по подземному тоннелю Илона Маска в собственном авто будет равна 4 долларам. Билет в транзитном коллективном «автобусе» обойдется пассажиру в 1 доллар.

Комментарии

9

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abuvggrobu 19 декабря 2018 | 14:21

Подкиньте идею Маску сделать двухколесный транспорт, приводимый в движение верчением педалей. Метро он как-никак уже придумал, пусть придумает и велосипед.

rampa 19 декабря 2018 | 14:41

abuvggrobu: и как это Маск до сих пор жил без советов из сортира? )))))))

rampa 19 декабря 2018 | 14:44

abuvggrobu: и как часто ты московские пробки на своей машине по тоннелям метро объезжаешь? ))))))

sekretniy_fizik 19 декабря 2018 | 15:41

abuvggrobu: Согласен насчет метро. Но вот пользоваться им в крупных городах США не советую. Такая клоака и срач, каких свет не видывал. Наш, российский ( наследник советского ) метрополитен по сравнению с этим их убожеством просто небо и земля.

vitaly_f22 19 декабря 2018 | 14:31


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agamasat 19 декабря 2018 | 14:38

Не высокая пропускная способность такого транспорта, однако, что сводит к минимальному эффекту и экономической нецелесообразности.

m_doc 19 декабря 2018 | 14:42

agamasat: Зачем возить машину, если она может ехать сама? В т.ч. по обычному тоннелю:)

anemon 19 декабря 2018 | 14:38

проектподземного ; Американский бизнесе... Зачем же так торопиться? Вроде и новость не топовая. Успехов, ЭМ!

sekretniy_fizik 19 декабря 2018 | 15:34

anemon: Они ( новостные редакторы "ЭМ" ) походу уже в этом тоннеле Маска мчатся. Оттого и мысли и буквы перемешались. Все же не шутка, писать на скорости 150 миль ( 240 км ) в час.

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