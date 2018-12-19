Американский бизнесмен Илон Маск представил проект подземного скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом

Американский бизнесе Илон Маск представил проектподземного скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом, который позволит решить проблему городских пробок, сообщают зарубежные СМИ.

Чтобы попасть в один из нескольких тоннелей, которые будут построены под Лос-Анджелесом, необходимо воспользоваться компактным лифтом, который переместит ваше авто на точку старта тестового маршрута длиной в полтора километра. В начале пути колеса автомобиля будут оснащены выдвижными боковыми шасси, которые позволят машине беспрепятственно двигаться по узкому тоннелю, не задевая его бетонные стены, минуя под землей, на 12-метровой глубине, городские пробки. Скорость авто в тоннеле пока не превышает 35 миль в час, однако в самое ближайшее время автомобили смогут двигаться по нему со скоростью 150 миль или примерно 240 километров. О проекте было заявлено два года назад, когда сам Илон Маск ещё называл его своим хобби или шуткой. Аналогичные подземные тоннели, число которых достигнет дюжины, планируется построить под другими загруженными пробками городами США – Чикаго и Вашингтоном, сообщает сайт Си-Эн-Эн. Благодаря одному из них из Вашингтона до Нью-Йорка можно будет доехать за 29 минут.

Стоимость поездки по подземному тоннелю Илона Маска в собственном авто будет равна 4 долларам. Билет в транзитном коллективном «автобусе» обойдется пассажиру в 1 доллар.