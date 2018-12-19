Израиль выразил протест России в связи с приглашением в Москву главы политбюро палестинской группировки Хамас Исмаила Хании. По сообщению израильской прессы, российская сторона отклонила претензии Израиля.



Хамас признан террористической группировкой в нескольких странах, включая Израиль и США. Россия в число этих стран не входит. Руководители группировки неоднократно посещали Москву.