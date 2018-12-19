Израиль выразил протест России в связи с приглашением в Москву главы политбюро палестинской группировки Хамас
Израиль выразил протест России в связи с приглашением в Москву главы политбюро палестинской группировки Хамас Исмаила Хании. По сообщению израильской прессы, российская сторона отклонила претензии Израиля.
Хамас признан террористической группировкой в нескольких странах, включая Израиль и США. Россия в число этих стран не входит. Руководители группировки неоднократно посещали Москву.
Комментарии7
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danko1 19 декабря 2018 | 14:28
Террористы и бандиты - ближайшие друзья Путина.
С ними вместе он против цивилизованного Мира.
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 14:32
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kapitonovih_37 19 декабря 2018 | 14:32
исраиль является террористическим государством со дня основания, захватив палестинские земли на которых должно было образоваться государство Палестина...
cromwel 19 декабря 2018 | 14:30
Вот кто наши истинные друзья! Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты
opiatnovyi63 19 декабря 2018 | 14:36
Это и есть двойные стандарты! РФ поддерживает всех тех, кто против США!
vpu2011 19 декабря 2018 | 14:49
Надеюсь эти приглашённые Путиным нетеррористы придут в росейские города взрывать росейских детей.
chapter_2 19 декабря 2018 | 14:53
Информация с сайта Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Международное определение антисемитизма гласит: "Антисемитизм - это определенное восприятие евреев, которое выражается в ненависти по отношению к евреям. Словесные и физические проявления антисемитизма направлены против евреев и неевреев и/или против их собственности, против еврейских общин и организаций и религиозных учреждений". Это определение дополняется 11-ми примерами его проявления.
Приведу два из них, непосредственно относящиеся к ХАМАС, 1-й и 7-й.
1. Призыв к убийству евреев или причинению им вреда, способствование этому или оправдание соответствующих действий во имя радикальной идеологии или экстремистских религиозных взглядов.
7. Отказ еврейскому народу в праве на самоопределение, например, утверждения, что существование государства Израиль является проявлением расизма.