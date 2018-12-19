Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных систем Patriot

При этом Анкара не намерена отказываться от приобретения российских С-400.

3,5 миллиардов долларов – в такую сумму обойдется покупка Турцией 80 ракет Patriot и 60 других ракет, включая сопутствующее оборудование и радарные системы. Сделку одобрил Госдепартамент США, сообщили в Пентагоне. Теперь дело за Конгрессом – у него есть 30 дней на изучение контракта. Как отметила американская сторона, это вооружение повысит безопасность ключевого союзника Соединенных Штатов по НАТО, находящегося на передовой линии борьбы с терроризмом. До этого в Анкаре утверждали, что собираются приобрести ракеты исключительно для самообороны.

При этом ранее сообщалось, что США рассчитывали на то, что эта сделка удержит Турцию от покупки российских зенитно-ракетных систем С-400. Однако Анкара от этого контракта отказываться не собирается, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц страны. В Кремле также убеждены, что покупка Patriot никак не помешает С-400.— сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков также прокомментировал информацию американской прессы о том, что Анкара пообещала предоставить техническому персоналу США доступ к российским системам С-400. В Кремле подчеркнули, что контракт обязывает стороны не разглашать чувствительную информацию, и у Москвы нет оснований не доверять своим турецким партнерам.

Напомним, что Госдеп США предупреждал Турцию о том, что в случае покупки российского вооружения, страну могут ждать санкции в рамках закона «о противодействии противникам Америки».