Setl City отказалась от строительства нескольких очередей ЖК «Планетоград» вблизи Пулковской обсерватории

Компания Setl City отказалась от строительства нескольких очередей жилого комплекса «Планетоград» вблизи Пулковской обсерватории. Речь идет о домах рядом с Большим блокадным кольцом.

Компания Setl City пересмотрела концепцию проекта «Планетоград». Изначально застройщик планировал возвести четыре квартала. Они должны были появиться вблизи Пулковской обсерватории. Теперь же компания объявила об отказе от строительства трех очередей жилого комплекса. Как пояснили в пресс-службе Setl City, в итоге на юге Петербурга возведут один небольшой малоэтажный квартал с необходимой социальной инфраструктурой.

Напомним, против этой стройки активно выступали градозащитники, активисты и некоторые депутаты. Они утверждали, что появление жилья приведет к закрытию обсерватории из-за невозможности вести наблюдения. Кроме того, противники проекта отмечали, что «Планетоград» частично окажется на территории зоны Большого блокадного кольца, которое охраняется ЮНЕСКО как объект всемирного наследия.

Руководство обсерватории ранее передало в Российскую академию наук план переноса наблюдений из Петербурга в другие регионы страны. Приоритетным по плану считается Кавказ.