Суд приговорил водителя автобуса, сбившего людей на «Славянском бульваре», к четырем годам колонии общего режима

Дорогомиловский суд столицы приговорил водителя автобуса, сбившего людей на «Славянском бульваре», к четырем годам колонии общего режима. Среди прочего, его признали виновным по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей.

Шофер Виктор Тихонов, обвиняемый в трагедии, явился на последнее заседание самостоятельно — в ходе процесса он содержался под домашним арестом. Поддержать подсудимого также пришла его дочь. Кроме того, в небольшой зал суда вместились и несколько десятков журналистов.

Судья Галина Таланина читала решение около трёх с половиной часов. Значительную часть приговора заняло подробное перечисление травм, которые получили пострадавшие в ДТП. Кроме того, было сказано о техническом состоянии автобуса и других деталях дела. Ближе к концу чтения приговора судья практически перешла на шёпот, в котором можно было разобрать лишь отдельные слова. Тихонов слушал решение суда спокойно, иногда оглядываясь на свою дочь, но когда стало ясно, что его приговорили к колонии, расстроенно махнул рукой. Его взяли под стражу в зале суда и поместили в стеклянный аквариум.В ходе прений сторон на предыдущем заседании прокурор запросил для водителя пять лет колонии-поселения с лишением водительских прав на три года. По версии обвинения, Тихонов просто перепутал педали газа и тормоза, что и привело к трагедии. Фигурант дела свою вину так и не признал. На допросах он заявлял, что причиной аварии стала неисправность автобуса. По словам шофера, он снял автобус с ручника при движении с остановки, но транспорт резко рванул вперед. Тихонов утверждает, что он давил на тормоз, но это не помогало, ручник также не работал. Водитель добавил, что пытался объехать людей и направить автобус в дальнюю стенку пешеходного перехода, но транспортное средство не слушалось. По мнению защиты, причиной неисправности могло стать попадание масла в двигатель, однако в ходе расследования эта версия не подтвердилась.

Громкое ДТП у метро «Славянский бульвар» произошло 25 декабря прошлого года. Пострадали больше десяти человек, из них четверо погибли на месте.