Виталий Мутко покинул пост Президента Российского футбольного союза
Таковы главные итоги исполкома организации, который прошел сегодня в Москве.
Мутко приостановил свою деятельность на посту президента Российского Футбольного Союза в конце декабря прошлого года. На фоне допинг-скандалов с российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Виталий Леонтьевич оказался тогда в списке Макларена. И был подвергнут санкциям со стороны МОК.
Исполняющим обязанности главы РФС был назначен Александр Алаев, который находится на этой должности до сего дня. Однако на нынешнем Исполкоме было принято решение, что вплоть до выборов нового президента исполнять обязанности Президента будет Сергей Прядкин. По информации интернет портала «Чемпионат ком», основными кандидатами на место Мутко являются председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков и генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин.
Выборы нового президента РФС пройдут на Конференции организации, которая состоится 22 февраля.
Комментарии11
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luger_max_otto 19 декабря 2018 | 14:12
Ага, во множественном числе- эть правильно. Паскудник столько нагадил- и российскому спорту столько отмываться, что без того, чтобы его во множественном числе числить- никак не обойтись!
gordy 19 декабря 2018 | 14:25
И ведь мир не перевернулся?
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 14:37
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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len56 19 декабря 2018 | 14:21
Мы,Витёк,переносим свою опу в другое тёплое место...Мы,Витёк,и там нагадим...
andygo__ru 19 декабря 2018 | 14:30
len56: "Мы,Витёк,переносим свою опу в другое тёплое место...Мы,Витёк,и там нагадим..." ----
--- ну, Мутко, имхо, уже совсем в чемодан без ручки превратился... И ведь приткнуть его некуда - вот беда! У него какая-то судьба... старых никчемных бот - такая обувь заканчивает, обычно, где-то на чердаке дачи...
anemon 19 декабря 2018 | 14:34
andygo__ru: Так его, вроде бы, на какое-то строительство приткнули. Нет?
andygo__ru 19 декабря 2018 | 14:42
anemon: "Так его, вроде бы, на какое-то строительство приткнули. Нет?" ---
-- да, тоже об этом помню... Тем более, значит, многострадальный чемодан: металлоремонт замучался подыскивать подходящие ручки...
zapukina 19 декабря 2018 | 14:22
Покинул или покинет? Блгословляю хоть это сделать хорошо.
sasass 19 декабря 2018 | 14:23
Постепенно Мутко приходит на нет- допинг съедает его...
malanoff 19 декабря 2018 | 14:24
Если бы на месте Мутко был Лев Пономарев , то уже давно сидел бы в тюрьме.
apels 19 декабря 2018 | 15:06
За что так скрепу? Он же свой, путинистский!