Виталий Мутко покинул пост Президента Российского футбольного союза

Таковы главные итоги исполкома организации, который прошел сегодня в Москве.

Мутко приостановил свою деятельность на посту президента Российского Футбольного Союза в конце декабря прошлого года. На фоне допинг-скандалов с российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Виталий Леонтьевич оказался тогда в списке Макларена. И был подвергнут санкциям со стороны МОК.

Исполняющим обязанности главы РФС был назначен Александр Алаев, который находится на этой должности до сего дня. Однако на нынешнем Исполкоме было принято решение, что вплоть до выборов нового президента исполнять обязанности Президента будет Сергей Прядкин. По информации интернет портала «Чемпионат ком», основными кандидатами на место Мутко являются председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков и генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин.

Выборы нового президента РФС пройдут на Конференции организации, которая состоится 22 февраля.