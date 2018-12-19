"66 процентов россиян сожалеют о распаде Советского Союза"

Это максимум за 10 лет, показал опрос «Левада-центра». 60 процентов респондентов считают что развала СССР можно было избежать. Чаще других о распаде СССР сожалеют люди старше 55 лет, но такие настроения растут и среди молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Это объясняется тем, что люди недовольны настоящим, — считает директор Левада Центра Лев Гудков.

«Подобные чувства усиливаются в состоянии кризиса и ослабляются в момент, когда все хорошо. В последний год рост социального напряжения, недовольства, снижения доходов и ощущения, что страна развивается в неправильном направлении, породил консервативные настроения и апелляцию к идеализированному и приукрашенному советскому прошлому», — сказал он.

Л.Гудков подчеркнул, что результаты опроса демонстрируют скорее критическое отношение к настоящему, чем ностальгию по СССР и желанию вернуться в советские времена.

С его точки зрения, люди больше всего сожалеют о потере ощущения причастности к великой державе, разрушении экономических связей, а также росте недоверия и ухудшении отношений между людьми из разных бывших республик СССР.

По словам Л.Гудкова, рост тоски по СССР среди молодежи объясняется их восприимчивостью к рассказам старшего поколения о благополучной жизни в советские времена. Он заметил, что апелляция к СССР используется молодыми людьми также для критики настоящего положения дел в России.

Со временем все больше российской молодежи будет восхищаться Советским Союзом, так как реальные воспоминания о той эпохе постепенно сменяются идеализированными образами, — считает политолог Глеб Павловский. По мнению Павловского, это ничего не значит в политическом смысле. Если бы власть проводила антисоветскую программу и вела идеологическую агитацию, она бы только усиливала эту ностальгию по несуществующему, — добавил политолог.