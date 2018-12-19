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Эксклюзив Эха 14:00, 19 декабря 2018

66 процентов россиян сожалеют о распаде Советского Союза

Это максимум за 10 лет, показал опрос «Левада-центра». 60 процентов респондентов считают что развала СССР можно было избежать. Чаще других о распаде СССР сожалеют люди старше 55 лет, но такие настроения растут и среди молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Это объясняется тем, что люди недовольны настоящим, — считает директор Левада Центра Лев Гудков.

«Подобные чувства усиливаются в состоянии кризиса и ослабляются в момент, когда все хорошо. В последний год рост социального напряжения, недовольства, снижения доходов и ощущения, что страна развивается в неправильном направлении, породил консервативные настроения и апелляцию к идеализированному и приукрашенному советскому прошлому», — сказал он.

Л.Гудков подчеркнул, что результаты опроса демонстрируют скорее критическое отношение к настоящему, чем ностальгию по СССР и желанию вернуться в советские времена.

С его точки зрения, люди больше всего сожалеют о потере ощущения причастности к великой державе, разрушении экономических связей, а также росте недоверия и ухудшении отношений между людьми из разных бывших республик СССР.
По словам Л.Гудкова, рост тоски по СССР среди молодежи объясняется их восприимчивостью к рассказам старшего поколения о благополучной жизни в советские времена. Он заметил, что апелляция к СССР используется молодыми людьми также для критики настоящего положения дел в России.

Со временем все больше российской молодежи будет восхищаться Советским Союзом, так как реальные воспоминания о той эпохе постепенно сменяются идеализированными образами, — считает политолог Глеб Павловский. По мнению Павловского, это ничего не значит в политическом смысле. Если бы власть проводила антисоветскую программу и  вела идеологическую агитацию, она бы только  усиливала эту ностальгию по несуществующему,  — добавил политолог.

Комментарии

41

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luger_max_otto 19 декабря 2018 | 14:10

Трава была зеленее, похмелюга переносилась легче, да и девочки были моложе :)

kottigr1 19 декабря 2018 | 14:13

luger_max_otto: СССР от тюрьмы отличается только своими размерами. Что же такого натворили эти 66%, что просятся в тюрьму ?

johio 19 декабря 2018 | 14:19

kottigr1: Идея жить в большом общем государстве с общей экономикой и языком не так уж и плоха.
Но под управлением вора и подонка Путина эта идея превратилась бы в ад на земле.

kottigr1 19 декабря 2018 | 14:23

johio: Как может быть лучше общага, чем индивидуальный дом ?
Каждый народ - это большая семья с набором своих индивидуальных ценностей. А семья должна жить в своем доме. Пусть это будет высотка межгосударственного союза, но не то уродство которое представлял из себя СССР, где всё было общее и ничьё.

perestarok 19 декабря 2018 | 14:32

kottigr1: "Как может быть лучше общага, чем индивидуальный дом ? "

Это Вы про Евросоюз? А что же тогда все туда лезут?

kottigr1 19 декабря 2018 | 14:38

perestarok: ЕС - это межгосударственный союз суверенных государств. В моей аналогии как многоквартирный, высотный дом. Только вот в подобном доме важен общий фундамент, планировки и сама конструкция.
СССР - подобным критериям отвечал лишь на бумаге. По фактц вышла обычная "общага"(общежитие совместного проживания с общей кухней и старушкой-вахтером).. ;)
У русского, киргиза и таджика оказалось не так уже и много чего общего.

johio 19 декабря 2018 | 14:51

kottigr1: В штатах живут и испанцы и французы и немцы. И все судя по всему чувствуют себя не плохо. Виновата не империя как таковая, а принципы заложенные в ее основу.

archibald_dandy_esquire 19 декабря 2018 | 14:35

kottigr1:
66% населения желают жить в стране без интернета, без авто-иномарок, безо всяких смартфонов, без компьютеров и ноутов, с пустыми полками продуктовых магазинов, шить "самострок", выдавая его за "Лев и Страус" и "Рванглер" - зато в книжных лабазах будут красоваться полные собрания сочинений Путина, Сталина, фантастики Мединского и Вайно, политологов Соловьёва-Шапиро, Гундяева!
в школах введут обязательное военное обучение, упразднив математику, физику (шибко умными хотите быть?!), химию (взрывчатку хотите делать?!), биологию (малолетнее развратство!!!) - только военное дело и православие!!!

расеяне, вы этого достойны!

kottigr1 19 декабря 2018 | 14:42

archibald_dandy_esquire: Хочешь в СССР - сядь в тюрьму. Зачем себя лишать удовольствия ? Там очень стабильно, под надежной охраной, кормят по расписанию, все в одинаковых условиях справедливости и социальной защищенности, и всё идет по плану...

gordy 19 декабря 2018 | 14:46

Может, Запашный поставит в своём цирке аттракцион "Назад в СССР" - отбою от желающих не будет?

volgin_jw 19 декабря 2018 | 14:52

kottigr1: Капитализм это рабство: полная зависимость от "невидимой руки рынка". В СССР свободы было больше.

volgin_jw 19 декабря 2018 | 14:46

archibald_dandy_esquire: Забыл еще добавить, что 66% населения желает вам продбным отправиться в ГУЛаг.

kottigr1 19 декабря 2018 | 14:49

volgin_jw: Так весь СССР был ГУЛАГом общего режима, а несогласных отправляли туда где режим был по-строже..

archibald_dandy_esquire 19 декабря 2018 | 15:02

volgin_jw: " Забыл еще добавить, что 66% населения желает вам продбным отправиться в ГУЛаг. "

66% населения полагают, что в ГУЛАГ 2.0 отправятся не они, а остальные 34% населения
а Вы предполагаете быть в ГУЛАГе 2.0 вертухаем, издеваясь над заключенными и стреляяим в затылокдля развлечения
но дебил6ля volgin_jw предполагает, а Бог располагает - будьте осторожны - Ваша мечта может исполниться с точностью до наоборот

doxerom 19 декабря 2018 | 15:22

kottigr1: Сказано ведь прямо, быдло не по совку скучает, оно своим нынешним положением недовольно. Одно дело когда все в телогрейках и жрут с одного котла, а другое когда они видят, что тот кто ни хера не делает, ездит на мерсе, а они как жрали так и жрут доширак, только по отдельности.

vilingrad 19 декабря 2018 | 14:43

luger_max_otto: 66 процентов россиян сожалеют о распаде Советского Союза«
И-ди-оты.

volgin_jw 19 декабря 2018 | 14:50

vilingrad: Почему же "и-ди-оты"? Люди осознают свои интересы. Для меня, например, социальные гарантии важнее дурацких айфонов и сортов кАлбасы, а социализм советского образца предпочтительнее капитализма и рыночка.

clandestino 19 декабря 2018 | 14:44

luger_max_otto: Одноклассницы уж точно

poluputing 19 декабря 2018 | 14:10

Дикость народа этой дикой страны подтвердилась в очередной раз.

olegleon 19 декабря 2018 | 14:10

"к рассказам старшего поколения о благополучной жизни в советские времена"

не к рассказам, а к сказкам.

volgin_jw 19 декабря 2018 | 14:55

olegleon: Либеральные страшилки про "ужосы совка" пугают все меньше и меньше.

ginolik 19 декабря 2018 | 14:15

Главное -правильно подать вопрос. И тем не менее,наше население- сборище идиотов

oldcitizen 19 декабря 2018 | 14:15

До чего же людей довели! По совку скучают! Это как же постараться надо было! Но чекисты и не такие крепости брали.
Дай возможность полной власти над людьми, и этот ген так и будет переходить из поколения в поколение. Не могут чекисты забыть НКВД. Так туда и тянет.
Одно непонятно, почему ген опричнины не дал метастазов? Ведь тогда тоже над людьми издевались безнаказанно. Понять не могу.

edyunia 19 декабря 2018 | 14:31

oldcitizen: \\почему ген опричнины не дал метастазов?\\
Почему не дал, в Московии это было есть и будет, - до её смерти.

serj_2675 19 декабря 2018 | 14:20

Уточнить бы, о чем жалеют - о КПСС и КГБ или о единой стране?

vasya_von_smetankin 19 декабря 2018 | 14:23

Классно жили - с интернационализмом и без секса.

perestarok 19 декабря 2018 | 14:26

"66 процентов россиян сожалеют о распаде Советского Союза"

Им нравилось кормить дармоедов Кавказа и Средней Азии.

edward_sakash 19 декабря 2018 | 14:27

А о распаде римской империи сколько процентов жалеет?

ngilmutdinov 19 декабря 2018 | 14:28

Сопляки, которые почти всю жизнь прожили при Путине, ностальгируют по СССР?

plank1957 19 декабря 2018 | 14:31

Я так понимаю, что молодежь 18-25 жалеет, что на свет появилась.

glock09 19 декабря 2018 | 14:34

Ничего удивительного. Цвет нации ликвидирован за 100 лет. Остался, в основном генетический хлам. Рабы и халявщики заскучали по родному совковому гетто. Халявы больше нет, а рабство уже не гарантирует миски с похлёбкой на завтра.

svoi216 19 декабря 2018 | 14:40

Советский союз сейчас в ОРДЛО. Добро пожаловать

pionerka Зинаида Сацкая 19 декабря 2018 | 14:40

80% ВВП приходилось на вооружения, поэтому гречка, например, от щедрот государства доставалась только диабетикам для диетического питания. Один килограмм в месяц. Видимо, из расчета по зернышку в день. В семье друзей муж-офицер в плавании на атомной подводной лодке, а жена слезно умоляет всемогущую продавщицу продать хотя бы 100 граммов мяса сварить супчик годовалому сыну. Низзя, потому что она в Мурманске не прописана. Вот поэтому народ, уставший от унижений, не захотел 30 лет назад защищать эту систему.

vinsentvangog2 19 декабря 2018 | 14:42

... много чего можно сказать об ссср ... но самое точное определение ,на мой взгляд , дал президент США Р.Рейган назвав ссср ИМПЕРИЕЙ ЗЛА ... я сомневаюсь что Рейган разбирался в "тонкостях" НАШЕЙ ЖИЗНИ в ссср , но его КЛЕЙМО вполне заслужено ... ссср-ИМПЕРИЯ ЗЛА .../

clandestino 19 декабря 2018 | 14:47

Если бы этот Левада делал свои опросы в Прибалтике, то и там бы 66% сожалела о том, что сейчас не в совке живут. Странное дело - никто не сожалеет о совке только россияне без него жить не могут. Может, действительно, лишняя хромосома? Или таки Левада пи----т?

robert271 19 декабря 2018 | 14:47

Мама, мы все тяжело больны...
Мама, я знаю, мы все сошли с ума...
В.Цой

vvs7651 19 декабря 2018 | 14:50

Это же до какой степени нужно "любить" современную путинскую Россию, чтобы сожалеть об СССР!

nichirin 19 декабря 2018 | 14:58

Именно поэтому в ближайшие лет дцать в этой стране ничего не изменится, а царь со свой илитой дальше будут отсиживать свои разные точки на нагретых местах.

verlioka 19 декабря 2018 | 14:59

Вопрос поставлен некорректно. Правильнее было бы спросить - " Вы хотите вернуться обратно в СССР?"

gregor 19 декабря 2018 | 15:08

66 процентов россиян сожалеют о распаде Советского Союза
---------------------------------------------------------------------------------------
А 14 республик ,которые стали свободны от Россиян ..... , не сожалеют об этом на 99.9 % .

jurisconsult 19 декабря 2018 | 15:08

Это феномен будет нарастать, достигнет пика, и сам собой тихо умрет. Вместе со всеми фанатами славного прошлого. Секрет здесь в том, что, чем старше становится человек, тем более прекрасна, далека, и слезовышибательна становится безнадежно удаляющаяся молодость. Тогда было больше сил, задора, веселья, планов, радости. Например, даже нелегкие армейские годы срочной служба люди вспоминают всю жизнь с умилением. Так и здесь - дело не в Союзе, как таковом, а в тоске по молодости, которая пришлась на время существования этого великого, кошмарного, далекого государства.

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