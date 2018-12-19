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Эксклюзив Эха 13:44, 19 декабря 2018

Павловский: Рост числа россиян, сожалеющих о распаде СССР, не связан с конкретным политическим курсом

Рост числа россиян, сожалеющих о распаде по СССР, не связан с конкретными политическими действиями. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал политолог Глеб Павловский.

«Это ничего не значит политически. Я думаю, что, если бы власть проводила антисоветскую программу и вела идеологическую агитацию, она бы только усиливала эту ностальгию по несуществующему предмету. Здесь нет большой связи», — сказал он.

Г.Павловский заметил, что рост ностальгии по ушедшему всегда происходит по мере того, как прошлое погружается в забвение.

Он заявил, что сейчас СССР привлекает, прежде всего, молодежь, поскольку у них не было опыта жизни в этом государстве. По его словам, их притягивает «окутанное сладостной дымкой прошлое», которое стало мифом.
Политолог также подчеркнул, что тоска по СССР среди населения России будет расти и в дальнейшем. Россиянам не хватает яркого в жизни, а СССР они воспринимают как яркий, интересный образ, добавил он.

По результатам опубликованного сегодня опроса «Левада-центра», число россиян, жалеющих о распаде СССР, достигло своего максимума за последнее десятилетие. В течение предыдущих десяти лет этот показатель не поднимался выше 61%, а в 2018 году о своей тоске по СССР заявили 66% опрошенных граждан России.

Комментарии

12

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danko1 19 декабря 2018 | 13:47

Рост этот во многом связан с ностальгией по молодости, а не только тем, что тогда все более-менее равны в нищете и дефиците.
Но пустые полки и талоны вернуть мало желающих.

kottigr1 19 декабря 2018 | 13:54

danko1: Не понятно почему желающие попасть в СССР откладывают эту затею ? Хочешь в СССР - сядь в тюрьму. Там очень стабильно, под надежной охраной, кормят по расписанию и всё идет по плану...

vitaly_f22 19 декабря 2018 | 13:55


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cimirse37 19 декабря 2018 | 13:51

Только с политическими действиями. Социализм и империализм -несовместимы. Жаль, что г-н Павловский не понимает этого.

fedor57 19 декабря 2018 | 13:51

Не согласен, что это не связано с политическим курсом. Если бы страна нормально развивалась, богатела, как нормальные европейские страны, если бы людям не вбивали круглосуточно в голову пропаганду по ТВ, никакого желания вернуть СССР не было бы.

olegleon 19 декабря 2018 | 13:56

fedor57: перечитайте новость. речь идёт не о возврате в СССР, а о распаде оного. всё это, развитие и богатство, можно было добиться и без распада, как считают некоторые

fedor57 19 декабря 2018 | 14:03

olegleon: сомневаюсь, что без распада можно было чего то добиться. СССР держался на жестком тоталитаризме, как только тоталитаризм ослаб и появились какие то свободы СССР рухнул. Тем не менее при распаде можно было избежать грабительской приватизации, гиперинфляции и изъятия вкладов населения.

pulalala 19 декабря 2018 | 13:55

В СССРе Павловский ловил в Одессе бычков, ибо иначе не знал как заработать на пиво.
А после распада - и будку наел, и к Кремлю перебрался.
А все ноет...

platonnekafrin 19 декабря 2018 | 13:57

Очень, очень сильно переживает вся Прибалтика. Молодежь азиатских республик в поисках утерянного рая наводнила города и пастбища России. Грузины тоже хочут в СССР! Армяне, хоть и осторожничают, но мысленно со всеми! Кто там еще? А! Монголы и болгары не прочь войти в Союз. Сирийцы (с ними всё понятно)... И только лишь хохлы со Львова упираются.

alo0000 19 декабря 2018 | 13:57

Им елочка, видимо, нравится.

abuvggrobu 19 декабря 2018 | 14:01

СССР был конечно настолько ужасен и ничтожен, что не только его экономика проедается до сих пор, но и на самые большие праздники ТВ и радиоэфир заполнен советскими фильмами и песнями, потому что в свободных постсоветских странах никто ничего лучшего создать так и не смог.

unprejudiced 19 декабря 2018 | 14:06

Пауки в банке: раскольник Филарет собирается руководить новой «церковью»
Глава распущенного «киевского патриархата» Филарет оправдал ожидания экспертов, которые были уверены, что главный украинский раскольник не выпустит бразды правления в сомнительных псевдорелигиозных структурах из своих рук.

19 декабря он заявил, что остаётся у руля «православной церкви Украины» (ПЦУ), и будет руководить новой структурой вместе с новым «предстоятелем» митрополитом Епифанием пока она имеет статус митрополии.

По сути, 39-летнему Епифанию Филарет отводит лишь церемониальную роль — представлять новую структуру на международной арене

Тем временем, внутренние вопросы управления ПЦУ сосредоточатся в руках Филарета. Более того, он обещает, что займётся и внешней политикой после того, как ПЦУ «получит статус патриархата».

В ходе сегодняшнего выступления Филарет также заявил, что для Верховной рады подготовлена законодательная база, согласно которой на Украине останется «только одна украинская православная церковь», а все, кто не примкнет к «единственной канонической», по его мнению, структуре, будут считаться «раскольниками».


Налицо в действиях кровавой киевской хунты полное нарушение конституции в части вероисповедания и преступление раскольников по статье возбуждение религиозной вражды

(комментарий скрыт)

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