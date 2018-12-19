Павловский: Рост числа россиян, сожалеющих о распаде СССР, не связан с конкретным политическим курсом

Рост числа россиян, сожалеющих о распаде по СССР, не связан с конкретными политическими действиями. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал политолог Глеб Павловский.



«Это ничего не значит политически. Я думаю, что, если бы власть проводила антисоветскую программу и вела идеологическую агитацию, она бы только усиливала эту ностальгию по несуществующему предмету. Здесь нет большой связи», — сказал он.

Г.Павловский заметил, что рост ностальгии по ушедшему всегда происходит по мере того, как прошлое погружается в забвение.

Он заявил, что сейчас СССР привлекает, прежде всего, молодежь, поскольку у них не было опыта жизни в этом государстве. По его словам, их притягивает «окутанное сладостной дымкой прошлое», которое стало мифом.

Политолог также подчеркнул, что тоска по СССР среди населения России будет расти и в дальнейшем. Россиянам не хватает яркого в жизни, а СССР они воспринимают как яркий, интересный образ, добавил он.

По результатам опубликованного сегодня опроса «Левада-центра», число россиян, жалеющих о распаде СССР, достигло своего максимума за последнее десятилетие. В течение предыдущих десяти лет этот показатель не поднимался выше 61%, а в 2018 году о своей тоске по СССР заявили 66% опрошенных граждан России.