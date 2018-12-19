Суд постановил заблокировать сайт Навального «Умное голосование»
Таганский суд Москвы постановил заблокировать сайт «Умного голосования» политика Алексея Навального за нарушение правил хранения персональных данных. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов.
«Суд удовлетворил иск Роскомнадзора, это так. Мы с этим решением не согласны. Мы выполнили все требования законодательства о персональных данных. Это решение основано не на законе, а на желании Роскомнадзора и тех, кто за ним стоит, заблокировать этот сервис «умного» голосования», — сказал он.
И.Жданов добавил, что команда А.Навального планирует обжаловать это решение. По его словам, они также планируют разрабатывать технические решения против блокировки ресурса, чтобы он оставался максимально доступным для пользователей.
Сайт «Умного голосования» был запущен командой А.Навального в ноябре этого года. Он предлагает противникам «Единой России» голосовать на выборах за кандидата любой другой партии, у которого наиболее высокие шансы на победу. Команда А.Навального, опираясь на статистику, данные социологических опросов и другие разработанные ими критерии, будет определять конкретных кандидатов, за которых нужно проголосовать.
Комментарии8
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sadda 19 декабря 2018 | 13:46
Кто бы сомневался в путинском суде.
chapter_2 19 декабря 2018 | 13:51
В России доллар США, евро Европы, фунт Великобритании и иена Японии - символы Свободного мира.
Уличные табло с курсами иностранных валют, кроме своего прямого назначения, постоянно напоминают россиянам о правах человека, демократии и рыночной экономике.
Запрет уличных табло с курсами валют связан не с борьбой с нелегальными обменниками (можно подумать, что у ФСБ на это не хватает сил), а с борьбой самодержавия со свободой.
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 14:13
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
luger_max_otto 19 декабря 2018 | 13:58
Запрет умного голосования, ага. Чего еще откровенно маразмирующий сброд, захвативший власть в России, готов предложить?
krestianin_067rus Михаил Никитин 19 декабря 2018 | 13:47
Прпвильно! Голосование само по себе вещь глупая! :)) особенно, сейчас...
alex949 19 декабря 2018 | 13:54
Алексей, ложить надо на все эти решения судов и делать то, что считаешь необходимо для благополучия народа !
m_doc 19 декабря 2018 | 14:11
alex949: А у народа спросить не желаете, нужна ли ему забота Лёхи-проходимца? Что-то он народ с собой в поездки по Европам не берёт:)
platonnekafrin 19 декабря 2018 | 14:03
Роскомочистка ждет теплых слов от Предводителя. Уверен, кроме слов ей надо выдать 20 млрд. за самый оригинальный способ развития - через блокировку.