Суд постановил заблокировать сайт Навального «Умное голосование»

Таганский суд Москвы постановил заблокировать сайт «Умного голосования» политика Алексея Навального за нарушение правил хранения персональных данных. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов.

«Суд удовлетворил иск Роскомнадзора, это так. Мы с этим решением не согласны. Мы выполнили все требования законодательства о персональных данных. Это решение основано не на законе, а на желании Роскомнадзора и тех, кто за ним стоит, заблокировать этот сервис «умного» голосования», — сказал он.

И.Жданов добавил, что команда А.Навального планирует обжаловать это решение. По его словам, они также планируют разрабатывать технические решения против блокировки ресурса, чтобы он оставался максимально доступным для пользователей.

Сайт «Умного голосования» был запущен командой А.Навального в ноябре этого года. Он предлагает противникам «Единой России» голосовать на выборах за кандидата любой другой партии, у которого наиболее высокие шансы на победу. Команда А.Навального, опираясь на статистику, данные социологических опросов и другие разработанные ими критерии, будет определять конкретных кандидатов, за которых нужно проголосовать.