Виталий Мутко вновь покинул пост главы Российского Футбольного союза
Вице-премьер с перерывом возглавлял общественную организацию с 2005 года. О приостановке своей деятельности он объявил еще год назад. Сегодня исполком РФС рассмотрел письменное заявление Мутко. При этом никакой информации о причинах ухода функционера не поступало. Временно руководить российским футболом будет президент Премьер-лиги Сергей Прядкин. Нового главу РФС, как ожидается, изберут в феврале.
Комментарии7
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mamiluk 19 декабря 2018 | 13:38
Пора Мутко заняться строительством -на ближайшей лесосеке: в должности бригадира... (двуручная пила ему в помощь)...
zluki_bobry 19 декабря 2018 | 13:42
лэт ми спик фром май эсс...
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 13:45
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danko1 19 декабря 2018 | 13:51
vitaly_f22: Непотопляемый подельник Путина, как бы он не позорил Россию и не разваливал спорт.
alo0000 19 декабря 2018 | 13:53
vitaly_f22: Мутко, хватит раскачивать Лёхину лодку.
abuvggrobu 19 декабря 2018 | 13:59
Ну нигде он не нужен: все пытаются от него избавиться , т.к. человек элементарно является откровенным балластом во всех сферах, но держат "при дворе" упорно. Вот поэтому Россия скатилась на уровень стран третьего мира: дурачье да откровенные предатели интересов нашего государства и находятся сейчас при власти.
leningrob2018 19 декабря 2018 | 14:07
Ой....а что же мы теперь будем делать? Как же без Мутко?....Но думаю что переживать за него не нужно....Путин своих не бросает...Сделает его руководителем футбола всего мира и солнечной системы....он там быстренько все развалит,накормит мельдонием и все мы будем первыми по футболу.....