Виталий Мутко вновь покинул пост главы Российского Футбольного союза

Вице-премьер с перерывом возглавлял общественную организацию с 2005 года. О приостановке своей деятельности он объявил еще год назад. Сегодня исполком РФС рассмотрел письменное заявление Мутко. При этом никакой информации о причинах ухода функционера не поступало. Временно руководить российским футболом будет президент Премьер-лиги Сергей Прядкин. Нового главу РФС, как ожидается, изберут в феврале.