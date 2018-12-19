В одном из районов Москвы глава муниципального округа судится с начальником местной полиции
Илья Яшин обвиняет полковника Гурова в невыполнении обязанностей в связи с тем, что глава ОВД отказывается выступать с обязательным для него отчетом перед Советом депутатов.
Иск к начальнику ОВД Красносельского района будет рассматривать сегодня Мещанский суд
Комментарии2
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vitaly_f22 19 декабря 2018 | 13:45
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marinters 19 декабря 2018 | 14:09
А что, редактор новостей стесняется вынести фамилию Яшина в заголовок? Всё-таки далеко не какой-то там рядовой глава, не "один из"