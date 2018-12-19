В одном из районов Москвы глава муниципального округа судится с начальником местной полиции

Илья Яшин обвиняет полковника Гурова в невыполнении обязанностей в связи с тем, что глава ОВД отказывается выступать с обязательным для него отчетом перед Советом депутатов.

Иск к начальнику ОВД Красносельского района будет рассматривать сегодня Мещанский суд