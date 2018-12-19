Виновные в срыве сентябрьских выборов губернатора Приморья до сих пор не установлены
Это признала сегодня глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она сожалеет, что до сих пор не найдены и не наказаны те, кто организовал фальсификации. Напомним, — итоги того голосования были отменены и победу оппозиционного кандидата власти не признали. В итоге были проведены новые выборы и их победителем объявлен «единоросс» Олег Кожемяко.
Комментарии6
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luger_max_otto 19 декабря 2018 | 13:43
А чего их устанавливать- то? Администрация Путина, она заказчик- ну и так далее.
danko1 19 декабря 2018 | 13:45
Виновные в фальсификации и срыве- это УИКи и ТИК, но Эллочка,как и они, действующая по указанию Кремля, в упор этого не видит.
Даже то, что победившего в сентябрьских выборах не допустили до новых.
alo0000 19 декабря 2018 | 13:55
danko1: «Хочу-хо!»,сказала Эллочка-людоедка.
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 13:45
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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plank1957 19 декабря 2018 | 13:46
Еще никому не удавалось поймать самих себя.
marineru 19 декабря 2018 | 13:53
Да ну, быть не может - ведь "ищут пожарные, ищет милиция"