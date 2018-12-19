Виновные в срыве сентябрьских выборов губернатора Приморья до сих пор не установлены

Это признала сегодня глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она сожалеет, что до сих пор не найдены и не наказаны те, кто организовал фальсификации. Напомним, — итоги того голосования были отменены и победу оппозиционного кандидата власти не признали. В итоге были проведены новые выборы и их победителем объявлен «единоросс» Олег Кожемяко.