В Ставрополе произошел бой между предполагаемыми террористами и сотрудниками спецслужб
Сегодня днем ФСБ кратко сообщила о событиях в краевом центре. Там проходила операция по пресечению деятельности членов группировки «Исламское государство»(запрещена в РФ): «Бандиты оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем».
По официальным данным, среди сотрудников ФСБ пострадавших нет. Где именно в Ставрополе проходила спецоперация, а также другие обстоятельства случившегося пока неизвестны.
Комментарии17
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gregor 19 декабря 2018 | 13:34
В Ставрополе произошел бой между предполагаемыми террористами и сотрудниками спецслужб
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Приехал Путин и всех победил .
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 13:46
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pattrick1 19 декабря 2018 | 13:53
В Ставрополе произошел бой между предполагаемыми террористами и сотрудниками спецслужб...
Что значит "предполагаемым террористам", вы не доверяете ФСБ? Имеете право, ведь ФСБ - это русское Гестапо. Срочно в Ставрополь обозревателя Антона Орехъа, он всё разузнает и нам доложит, без вражеских ФСБ.
kottigr1 19 декабря 2018 | 13:51
gregor: РФ населена группой из 146 880 432 предполагаемых террористов. Задача ФСБ в том что бы определить кто из них завтра будет убит.
malanoff 19 декабря 2018 | 13:36
Новость представлена со стороны разных спецслужб одновременно ? Ну теперь понятно.
riccon 19 декабря 2018 | 13:39
[предполагаемыми террористами ]
Снова режиссеров обижают....
timwlad93 19 декабря 2018 | 13:40
В Ставрополе произошел бой между предполагаемыми террористами и сотрудниками спецслужб
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Ну вообще то почему предполагаемыми ,если у низ было оружие чтобы дать бой спецслужбам?!
Опять евреи стараются других дураками делать.
pattrick1 19 декабря 2018 | 13:55
timwlad93:
Они внушают своим слушателям и читателям сайта, что Россия оккупирована русскими, а ихнее ФСБ - это политическая карательная полиция, типа Гестапо.
poluputing 19 декабря 2018 | 14:14
pattrick1: timwlad93: pattrick1: патруся с тимвладусей вам пора слиться в экстазе понимания . Свой свояка, как говориться. У вас будут умные дети.
macclarren 19 декабря 2018 | 13:41
ставропольские оппозиционеры создали устойчивую преступную группу и оказали вооруженное сопротивление представителям власти.
payalnick 19 декабря 2018 | 13:43
Ничья.1:1. Назначено дополнительное время
plank1957 19 декабря 2018 | 13:44
В Керченском проливе намедни тоже произошел бой между предполагаемыми нацистами и подразделением ФСБ с поддержкой армейских подразделений. Итог: две украинские лоханки и одно ржавое корыто водили за нос армаду бравых ФСБшников пол-дня.
mikhail_spb_ 19 декабря 2018 | 13:44
Может, это был учебный бой?
serjio99 19 декабря 2018 | 13:45
Прорвались-таки через наши заграждения в Сирии. А кто, однако? Объявляли ведь, что с ИГИЛом покончено, наша задача выполнена. Кто-то здорово привирает. Или пропагандоны в телевизоре, или, страшно подумать (на самом деле - стыдно подумать), наша власть?
konogen 19 декабря 2018 | 13:45
Мы коегде стреляли,коекого пристрелили. Тоткого пристрелили, мамой клинусь терорист. И за эта добавьте нам званий и зарплат... (краткое содержание, с выдержанной пунктуацией, отчета из ФСБ) Бред! Всё что касается их выглядит только так.
terens 19 декабря 2018 | 13:51
Петюлькиных засланцев выслали к аллаху. Все правильно.
ivar1964 19 декабря 2018 | 14:01
//По официальным данным, среди сотрудников ФСБ пострадавших нет. Где именно в Ставрополе проходила спецоперация, а также другие обстоятельства случившегося пока неизвестны.//
Неизвестно и была ли сама операция, а если и была то в Ставрополе ли?