В Ставрополе произошел бой между предполагаемыми террористами и сотрудниками спецслужб...

Сегодня днем ФСБ кратко сообщила о событиях в краевом центре. Там проходила операция по пресечению деятельности членов группировки «Исламское государство»(запрещена в РФ): «Бандиты оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем».

По официальным данным, среди сотрудников ФСБ пострадавших нет. Где именно в Ставрополе проходила спецоперация, а также другие обстоятельства случившегося пока неизвестны.