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13:05, 19 декабря 2018

Норвежский специалист Улле Гуннар Сульшер назначен и.о. главного тренера Манчестер Юнайтед

Норвежский специалист Улле Гуннар Сульшер назначен исполняющим обязанности главного тренера английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед. Вчера клуб уволил португальца Жозе Моуринью. Соглашение с  45-летним Сульшером рассчитано до конца текущего сезона.

Сульшер провел в составе Манчестер Юнайтед 359 матчей в качестве игрока. Он забил 123 мяча. В составе команды шесть раз становился чемпионом Англии и один раз – победителем Лиги чемпионов.

Комментарии

2

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vitaly_f22 19 декабря 2018 | 13:15


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inga_92_1 19 декабря 2018 | 13:22

Ну, вот, че ж не Мутка...

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