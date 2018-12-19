Еще одна группа хабаровских туристов вернулась на родину с китайского острова Хайнань
По данным краевого Управления по туризму, на курорте остаются еще около 120 россиян.
Между тем, многие туристы недовольны тем, как организованы эвакуационные рейсы, — об этом рассказала одна из туристок, Нина Галаева.
Российские туристы не смогли вовремя покинуть остров Хайнань из-за долгов туроператора «Жемчужная река». Планируется, что последнюю группу вывезут 21-го декабря.
Комментарии2
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payalnick 19 декабря 2018 | 13:31
Родина не бросает своих лучших сынов и дочерей.
Как только подали трап, командир вышел проводить изможденных, голодных, небритых людей. Ступив на родную землю, многие падали ниц и целовали летное поле аэродрома. Седой, бывавший в передрягах командир украдкой смахнул слезу...