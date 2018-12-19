Еще одна группа хабаровских туристов вернулась на родину с китайского острова Хайнань

По данным краевого Управления по туризму, на курорте остаются еще около 120 россиян.



Между тем, многие туристы недовольны тем, как организованы эвакуационные рейсы, — об этом рассказала одна из туристок, Нина Галаева.

Российские туристы не смогли вовремя покинуть остров Хайнань из-за долгов туроператора «Жемчужная река». Планируется, что последнюю группу вывезут 21-го декабря.