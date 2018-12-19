Памела Андресон просит президента Путина остановить отлов диких косаток и белух для продажи в китайские океанариумы
Актриса Памела Андресон просит президента Путина остановить отлов диких косаток и белух для продажи в китайские океанариумы. Андерсен также пишет, что следит за новостями животных в бухте Средняя Приморье. «Надеюсь, их скоро отпустят из «китовой тюрьмы» на волю, а этот жестокий вид бизнеса уйдёт в историю», — отмечается в письме.
Кремль призвал губернатора Приморья разобраться с этой проблемой, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В октябре зоозащитники сообщили, что в бухте под Находкой содержатся 11 косаток и 90 белух. СК возбудило уголовное дело о незаконном вылове, а суд наложил арест, сообщает издание «Медуза».
Комментарии3
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vitaly_f22 19 декабря 2018 | 13:16
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gregor 19 декабря 2018 | 13:32
Памела Андресон просит президента Путина остановить отлов диких косаток и белух для продажи в китайские океанариумы
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Песков ,от имени Кремля , сообщил , что Путин решит этот вопрос после консультаций с Кадыровым .
accyapa 19 декабря 2018 | 13:33
Лучше бы эта Памелла попросила Вову заняться Япошками. Эти Жёлтоглазые убивают тысячи китов в год и большую их часть в нашем Охотском море.
А чтобы им вообще никто не мешал, требуют от Вовы Курильские острова.