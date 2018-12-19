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13:01, 19 декабря 2018

Суд признал петербурженку Дину Гарину виновной в оскорблении полицейских

Девушку приговорили к обязательным работам.

Водитель троллейбуса и активистка Дина Гарина на суде не присутствовала. Однако это не помешало судье мирового суда Анастасии Мардорян приговорить девушку к 180 часам обязательных работ за оскорбление сотрудников правоохранительных органов, пишет Фонтанка.ру. Речь идет о высказываниях Гариной на митинге против политических репрессий в марте 2015 года. Тогда она назвала сотрудников так называемого Центра Э цитирую «бездельниками» и «дармоедами». Изначально ее обвиняли по статье «разжигание ненависти», однако позже дело переквалифицировали. Напомню, трудности с Центром Э у Гариной впервые возникли три года назад. Тогда против нее завели уголовное дело за призывы к экстремистской деятельности из-за поста во ВКонтакте. Запись была посвящена гибели петербуржца предположительно от рук выходцев с Северного Кавказа. В итоге девушку приговорили к полутора годам условно.

По делу об оскорблении полицейских Гариной суд после оглашения приговора освободил ее от наказания из-за истечения срока давности.

Комментарии

11

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vitfom 19 декабря 2018 | 13:15

Ст. 78 УКУ РФ - освобождение от уголовной ответственности. Не от наказания суд освободил, а от уголовной ответственности. Нет уголовной ответственности, не может быть и наказания.

ivfn 19 декабря 2018 | 13:57

vitfom:
А как это касается этой дамы?

vitaly_f22 19 декабря 2018 | 13:16


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platonnekafrin 19 декабря 2018 | 13:17

Если полицейского назвать "проституткой", то это оскорбление. Если проститутку назвать "полицейской", то тоже обидится. А если это правда, как быть?

vasyakirin 19 декабря 2018 | 13:34

platonnekafrin: Если полицейский действует вопреки закона
если полицейский активно встревает в толпу демонстрантов, а не пассивно выставляет стену
По чему гражданин не может дать ответ или отпор?

ivfn 19 декабря 2018 | 13:55

vasyakirin:
Можешь ,только потом жалобно не вой.

kottigr1 19 декабря 2018 | 14:07

ivfn: Менты и чекисты делятся на две категории. Одни делают, что им можно. Вторые думают, что им можно всё. Так вот.. Первые живут гораздо дольше вторых. Не знаешь почему ?

kottigr1 19 декабря 2018 | 13:40

platonnekafrin: Суд как-то обосновал то, что сотрудников так называемого Центра Э нельзя называть, цитирую «бездельниками» и «дармоедами».. ?
Если они действительно бездельники и дармоеды, причем здесь граждане России ?

gvs 19 декабря 2018 | 13:23

В подобных случаях ведущий "Эха" С.С.Асланян добавляет: "Это мое личное оценочное суждение" ))))

kochar 19 декабря 2018 | 13:36

"Не следует затевать ссоры с женщиной, в которой пробудились материнские чувства. На её стороне вся мораль мира." Эрих Мария Ремарк. Три товарища

sokol40 19 декабря 2018 | 13:56

Может списочек "оскорблений" представителей власти уже пора составить?
И утвердить в Госдуме.
А то за "бездельники" и дармоеды" в адрес властей судить всех подряд будут?

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