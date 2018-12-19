Суд признал петербурженку Дину Гарину виновной в оскорблении полицейских

Девушку приговорили к обязательным работам.

Водитель троллейбуса и активистка Дина Гарина на суде не присутствовала. Однако это не помешало судье мирового суда Анастасии Мардорян приговорить девушку к 180 часам обязательных работ за оскорбление сотрудников правоохранительных органов, пишет Фонтанка.ру. Речь идет о высказываниях Гариной на митинге против политических репрессий в марте 2015 года. Тогда она назвала сотрудников так называемого Центра Э цитирую «бездельниками» и «дармоедами». Изначально ее обвиняли по статье «разжигание ненависти», однако позже дело переквалифицировали. Напомню, трудности с Центром Э у Гариной впервые возникли три года назад. Тогда против нее завели уголовное дело за призывы к экстремистской деятельности из-за поста во ВКонтакте. Запись была посвящена гибели петербуржца предположительно от рук выходцев с Северного Кавказа. В итоге девушку приговорили к полутора годам условно.

По делу об оскорблении полицейских Гариной суд после оглашения приговора освободил ее от наказания из-за истечения срока давности.