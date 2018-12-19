Суд признал петербурженку Дину Гарину виновной в оскорблении полицейских
Девушку приговорили к обязательным работам.
Водитель троллейбуса и активистка Дина Гарина на суде не присутствовала. Однако это не помешало судье мирового суда Анастасии Мардорян приговорить девушку к 180 часам обязательных работ за оскорбление сотрудников правоохранительных органов, пишет Фонтанка.ру. Речь идет о высказываниях Гариной на митинге против политических репрессий в марте 2015 года. Тогда она назвала сотрудников так называемого Центра Э цитирую «бездельниками» и «дармоедами». Изначально ее обвиняли по статье «разжигание ненависти», однако позже дело переквалифицировали. Напомню, трудности с Центром Э у Гариной впервые возникли три года назад. Тогда против нее завели уголовное дело за призывы к экстремистской деятельности из-за поста во ВКонтакте. Запись была посвящена гибели петербуржца предположительно от рук выходцев с Северного Кавказа. В итоге девушку приговорили к полутора годам условно.
По делу об оскорблении полицейских Гариной суд после оглашения приговора освободил ее от наказания из-за истечения срока давности.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitfom 19 декабря 2018 | 13:15
Ст. 78 УКУ РФ - освобождение от уголовной ответственности. Не от наказания суд освободил, а от уголовной ответственности. Нет уголовной ответственности, не может быть и наказания.
ivfn 19 декабря 2018 | 13:57
vitfom:
А как это касается этой дамы?
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 13:16
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
platonnekafrin 19 декабря 2018 | 13:17
Если полицейского назвать "проституткой", то это оскорбление. Если проститутку назвать "полицейской", то тоже обидится. А если это правда, как быть?
vasyakirin 19 декабря 2018 | 13:34
platonnekafrin: Если полицейский действует вопреки закона
если полицейский активно встревает в толпу демонстрантов, а не пассивно выставляет стену
По чему гражданин не может дать ответ или отпор?
ivfn 19 декабря 2018 | 13:55
vasyakirin:
Можешь ,только потом жалобно не вой.
kottigr1 19 декабря 2018 | 14:07
ivfn: Менты и чекисты делятся на две категории. Одни делают, что им можно. Вторые думают, что им можно всё. Так вот.. Первые живут гораздо дольше вторых. Не знаешь почему ?
kottigr1 19 декабря 2018 | 13:40
platonnekafrin: Суд как-то обосновал то, что сотрудников так называемого Центра Э нельзя называть, цитирую «бездельниками» и «дармоедами».. ?
Если они действительно бездельники и дармоеды, причем здесь граждане России ?
gvs 19 декабря 2018 | 13:23
В подобных случаях ведущий "Эха" С.С.Асланян добавляет: "Это мое личное оценочное суждение" ))))
kochar 19 декабря 2018 | 13:36
"Не следует затевать ссоры с женщиной, в которой пробудились материнские чувства. На её стороне вся мораль мира." Эрих Мария Ремарк. Три товарища
sokol40 19 декабря 2018 | 13:56
Может списочек "оскорблений" представителей власти уже пора составить?
И утвердить в Госдуме.
А то за "бездельники" и дармоеды" в адрес властей судить всех подряд будут?