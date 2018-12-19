Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о частичной декриминализации 282-й статьи о возбуждении ненависти либо вражды. Это касается, в том числе, репостов в интернете.

Согласно принятому документу, впервые совершенное по этой статье нарушение будет рассматриваться как административное. Правда, только, если оно не представляет угрозы для конституционного строя и безопасности страны. Нарушителю грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или до 15 суток ареста. А вот повторное нарушение в течение года уже будет классифицироваться как уголовное. В этом случае предусмотрен либо более крупный штраф – до 500 тысяч, а можно и на пять лет угодить за решетку. Законопроект имеет обратную силу – после его принятия вынесенные приговоры будут отменены, а дела приостановлены.

С инициативой смягчить наказания за экстремистские репосты выступил президент Владимир Путин. Инициативу поддержало правительство. В пояснительной записке говорилось, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности было обоснованно. Еще до принятия закона в России практически перестали возбуждать новые дела по 282-й статье.

По данным Верховного суда, за пять лет в России по экстремистской статье были осуждены более 1,5 тысяч человек.