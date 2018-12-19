Виталий Мутко объявил об уходе с поста президента Российского Футбольного союза

Заседание исполкома РФС проходит сегодня в Москве. Мутко на нем не присутствует, — сообщает Спортс.ру

Новым главой РФС может стать председатель Совета директоров Зенита Александр Дюков. Мутко приостановил свою деятельность на посту главы РФС год назад.