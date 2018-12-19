Виталий Мутко объявил об уходе с поста президента Российского Футбольного союза
Заседание исполкома РФС проходит сегодня в Москве. Мутко на нем не присутствует, — сообщает Спортс.ру
Новым главой РФС может стать председатель Совета директоров Зенита Александр Дюков. Мутко приостановил свою деятельность на посту главы РФС год назад.
Комментарии9
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yralez 19 декабря 2018 | 13:09
Член ОПГ прогнулся под внешними обстоятельствами ?
Тут наверняка внутренние обстоятельства........внутри питерской ОПГ
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 13:18
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lenin3 19 декабря 2018 | 13:23
yralez: ждём теперь такой же отставки от хозяина Мутки.Но тот завтра ответит:не дождтесь,я не всё ещё сделал,что обещал...
laz89 19 декабря 2018 | 13:27
66% русских жалеют о распаде СССР. Я тоже "жалею" о распаде СССР.
Потому, что тогда я мечтал, что когда распадётся СССР, жизнь наладится. Мечты не сбылись. А на новые уже не осталось времени.
vgames1 19 декабря 2018 | 13:13
Главный мочевед и дыродел российского спорта... И его главный позор
michael_c 19 декабря 2018 | 13:17
Мутко сделал всё что смог ... Или "наделал" ...
luger_max_otto 19 декабря 2018 | 13:34
Да, российский спорт будет долго отмываться от того, что наворотил этот паскудник.
grishakras 19 декабря 2018 | 13:37
Зря. Надо было - до лафета. К тому времени в России и футбола бы не осталось .
sokol40 19 декабря 2018 | 13:52
Ему и вице-премьера хватит...Опять же друган Путина - тоже работа.