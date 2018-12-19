Следующая рабочая неделя у россиян будет шестидневной – с понедельника 24 декабря по субботу — 29 декабря
Затем десятидневные новогодние выходные, сообщает Роструд. Россияне выйдут на работу в среду 9 января. 07:34
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Затем десятидневные новогодние выходные, сообщает Роструд. Россияне выйдут на работу в среду 9 января. 07:34
Комментарии2
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alo0000 19 декабря 2018 | 12:45
Для многих она может оказаться последней не только в этом году.
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 13:18
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.