Мумифицированные тела четырех человек обнаружены в московском онкоцентре на Каширском шоссе
Это произошло в ходе инвентаризации — тела находились в холодильной камере, — сообщает Следственный комитет.
По предварительной информации, эти люди умерли более десяти лет назад. По этому факту проводится доследственная проверка, — передает Интерфакс
Комментарии9
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kir_pich_101 19 декабря 2018 | 12:37
Скоро и очередях на прием к доктору таких находить начнут...
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 13:18
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
gvs 19 декабря 2018 | 12:42
Это Пригожин продукты к президентскому столу хранил. Зря, что ли, на родину Бокассы зачастил? ))))
binom_arshavina 19 декабря 2018 | 12:47
Я считаю, что отбирать награбленное и раздавать друзьям это лучше, чем не отбирать.
don_ballon 19 декабря 2018 | 12:46
Бодрящая новость. Значит, холодильных камер в моргах достаточное количество.
jetsam 19 декабря 2018 | 12:51
медики....коновалы...менеджеры....
врачей давно нема.
timbuktu 19 декабря 2018 | 12:55
невостребованы,ибо были одиноки
gregor 19 декабря 2018 | 12:56
Мумифицированные тела четырех человек обнаружены в московском онкоцентре на Каширском шоссе
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Они были против Путина .
em201811 19 декабря 2018 | 13:36
Рак не заразный? И ничем, кроме рака, рашкинские врачи не опасны? Продолжайте им верить, пока все не передохнете.