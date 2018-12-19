Совет директоров международного валютного Фонда утвердил новую программу финансовой помощи Украине
Совет директоров международного валютного Фонда утвердил новую программу финансовой помощи Украине на сумму 3 миллиарда 900 миллионов долларов сроком на 14 месяцев. Страна получит первый транш до 25 декабря. Президент Порошенко написал в Facebook, что решение МВФ – это важный сигнал о признании прогресса в макроэкономической стабилизации Украины и доказательство успеха проводимых реформ.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko_wudra 19 декабря 2018 | 12:38
Вот это хорошо! Пусть Меркель свою зарплату им отдаст. Коклы все возьмут. На халяву.
kara 19 декабря 2018 | 12:56
А что со старыми программами?
И это на что, на проценты по кредитам?
dorin1987 19 декабря 2018 | 13:03
_: А что это так волнует Олежика из Москвы? Олежик уже решил проблемы четверти россиян за чертой бедности?
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 13:19
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sg114 19 декабря 2018 | 13:07
Ясен пень что это Россия взломала МВФ и выделила транши. Хочет напасть и оккупировать богатую и процветающую страну!