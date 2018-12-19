Президенту доложат о ситуации с невыплатой зарплат сотрудникам хлебозавода «Черкизово», которые объявили голодовку, сообщил кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, меры уже принимаются, работают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Руководство предприятия в розыске.