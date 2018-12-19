Президенту доложат о ситуации с невыплатой зарплат сотрудникам хлебозавода «Черкизово», которые объявили голодовку
Президенту доложат о ситуации с невыплатой зарплат сотрудникам хлебозавода «Черкизово», которые объявили голодовку, сообщил кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, меры уже принимаются, работают правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Руководство предприятия в розыске.
Комментарии12
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yralez 19 декабря 2018 | 12:37
И чайка с Бастрыкиным тут совершенно ни при чем !.
Ну не шмогли шразу.
pattrick1 19 декабря 2018 | 12:54
Президенту доложат о ситуации с невыплатой зарплат сотрудникам хлебозавода «Черкизово», которые объявили голодовку...
Доложите, но только сделайте это как положено, чтобы не разозлить президента.
https://www.youtube.com/watch?v=o-lVm1dFN-8
ansata 19 декабря 2018 | 12:45
Цирк, а не государство. Грустный, гребаный цирк!
kochar 19 декабря 2018 | 13:45
ansata: "Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать."
Фаина Георгиевна Раневская
olegleon 19 декабря 2018 | 12:48
"Президенту доложат о ситуации с невыплатой зарплат"
а пока его такими мелочами не беспокоят
noxepy_88 19 декабря 2018 | 12:50
Это значит, что все остальным насрать?
peresvet73 19 декабря 2018 | 12:57
Завтра он будет выдрючиваться по этому поводу.
archibald_dandy_esquire 19 декабря 2018 | 13:27
peresvet73: " Завтра он будет выдрючиваться по этому поводу. "
выдрючиваться будеи примерно так:
"...а зачем этим рабочим зарплата, если они работают на хлебозаводе?.."
(дружные аплодисменты и продолжительный смех,
переходящий в гоготанье тщательно отобранных
пропагондонов с заранее заготовленными вопросами
и уже записавшими гениальные ответы гибрида)
skier64 19 декабря 2018 | 13:04
голодовка на хлебозаводе, сюрр
dennik 19 декабря 2018 | 13:05
Кто как не стерх, должен хлебозаводом заниматься ...
sprav77 19 декабря 2018 | 13:24
В России такое в порядке вещей. Правоохранительные органы крышуют всех.
sokol40 19 декабря 2018 | 14:03
Путин за всё в ответе!
Сам такую мафиозную систему выстроил..