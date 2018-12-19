Израиль выразил протест РФ в связи с приглашением в Москву главы политбюро палестинской группировки Хамас
Израиль выразил протест России в связи с приглашением в Москву главы политбюро палестинской группировки Хамас Исмаила Хании. По сообщению израильской прессы, российская сторона отклонила претензии Израиля.
Хамас признан террористической группировкой в нескольких странах, включая Израиль и США. Россия в число этих стран не входит. Руководители группировки неоднократно посещали Москву.
Комментарии57
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vasya_von_smetankin 19 декабря 2018 | 12:36
А мы назло этим троцкистам ещё и Хэзболлу в Кремль пригласим!
Отомстим им за 1917 год!
arye_11 19 декабря 2018 | 12:40
vasya_von_smetankin:
В Кремль их приглашайте.
Кремль и нечисть - это близнецы и братья
Мы говорим Кремль - подразумеваем нечисть
Мы говорим нечисть - подразумеваем Кремль.(с)
nersesov 19 декабря 2018 | 12:43
arye_11: какая же это нечисть, если в их создании Израиль сам участвовал ))
arye_11 19 декабря 2018 | 12:47
nersesov:
Нерсес-джан.
Так и в твоем создании тоже **й участвовал.
Но я же тебя **ем не называю.
nersesov 19 декабря 2018 | 13:10
arye_11: сам ронял, что написал, псина обоссаная?
arye_11 19 декабря 2018 | 13:16
nersesov:
Нерсес-джан.
Вот-вот, я именно об этом.
Я то не "ронял", а вот то, что твой папа не уронил, а донес до места, очень прискорбно.
Так ты получился.
hamasmustdie 19 декабря 2018 | 13:45
arye_11: Гениально :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
hamasmustdie 19 декабря 2018 | 13:47
arye_11: а можно и назвать, ху(ж)е не будет. вообще вещи нужно называть своими именами.
oo0oo 19 декабря 2018 | 12:47
Несимметричный ответ Кремля на недавнюю подлость израильтян в отношении безоружного российского самолета. Любо, Владимир Владимирович!
blahovdav 19 декабря 2018 | 13:29
oo0oo: Несимметричный ответ Кремля на недавнюю подлость израильтян в отношении безоружного российского самолета. Любо, Владимир Владимирович!\\\\ То есть путлеровская свинка рада, что плешивый пригласил мусульманских фошистов к себе???
luger_max_otto 19 декабря 2018 | 12:57
Ну да, а с кем кроме как с террористами Путину поговорить- то?
nersesov 19 декабря 2018 | 13:18
luger_max_otto: побеседовать с хамас это особое удовольствие. В израильский гадюшник надо периодически засовывать палку и ворошить.
paleozoic 19 декабря 2018 | 13:30
nersesov: Пососи,чего там беседовать
olegleon 19 декабря 2018 | 12:45
arye_11: vasya_von_smetankin: и что это вы тут истерику устроили? если десяток стран из 200 считают их террористической организацией, то это всего лишь означает, что подавляющее меньшинство так считает.
arye_11 19 декабря 2018 | 12:57
olegleon:
Самое главное, что террористами их считает Египет.
Братья-Мусульмане в Египте считаются террористическими организациями и беспощадно истребляются
А ХАМАС - это всего лишь маленький, провинциальный филиальчик этих самых Братьев Мусульман.
А громкую известность он приобрел только потому, что противостоит Израилю.
Кому в мире надо знать, что в Египте ежедневно по 10-15 этих самых "братьев" уничтожают.
Обыденная работа египетских спецслужь.
Не то, если Израиль уничтожит пару-тройку из них.
В тот же момент все полезные дураки со всех стран мира гневно начинают требовать - "Руки прочь от ХАМАСа"
olegleon 19 декабря 2018 | 13:09
arye_11: ещё раз. террористами их имеет право считать любой. как любой имеет право не считать их таковыми. если Вы помните, то очень долго многие считали афганских террористов борцами за свободу.
это личное дело каждого. "на вкус и цвет все фломастеры разные".
Россия тоже уничтожала террористов на своей территории, а Запад вопил, что нельзя так. а теперь сам Запад без суда и следствия запускает ракеты с дронов и тех, кто погиб, объявляет террористами.
и вам не пофигу, что другие требуют? если для безопасности ваших сограждан надо уничтожить террориста, то уничтожайте, если считаете это правильным и соответствующем законам вашей страны.
но не забывайте, что другие страны вправе вести переговоры с теми, кого не считают террористами
archibald_dandy_esquire 19 декабря 2018 | 13:16
olegleon: @ другие страны вправе вести переговоры с теми, кого не считают террористами @
другие страны вправе считать пособниками террористов тех, кто ведёт переговоры с террористами
olegleon 19 декабря 2018 | 13:33
archibald_dandy_esquire: да считайте как хотите. это же ваше право и вас никто в нём не ограничивает.
с чего у вас тут истерика то началась?
tikwa 19 декабря 2018 | 13:23
olegleon:
Тогда не требуйте того, чтобы вам сочувствовали и принимали соответствующие решения в ООН. Это же ваше личное дело, верно? Вот и решайте его сами, без помощи и поддержки международного сообщества. У вас свои критерии террора - да на здоровье. Речь ведь идет о ваших гражданах.
olegleon 19 декабря 2018 | 13:37
tikwa: перечитайте новость. никто от вас ничего не требует. дипломаты Израиля прислали дежурный протест, чтобы показать свою работу. российские получили этот дежурный протест и отклонили его, показывая свою работу.
и только тут началась истерика "как независимое государство посмело само решать кого принимать на своей территории без одобрения Израиля?!"
blahovdav 19 декабря 2018 | 13:31
olegleon: и что это вы тут истерику устроили? если десяток стран из 200 считают их террористической организацией, то это всего лишь означает, что подавляющее меньшинство так считает.\\\ А путлеровскаясвинка может рассказать сколько стран считает , что в Украине правят бал фашисты?? Только Рашка?? ПНХ...
olegleon 19 декабря 2018 | 13:47
blahovdav: ты видимо проспал голосование в ООН и не в курсе, что против героизации нацизма проголосовали только США, заявившие о свободе слова и мыслей, и Украина, в которой отсутствуют эти свободы, а значит повод был в другом, т.е. в самой героизации идей "фюрера-освободителя"
vedma2017 19 декабря 2018 | 12:56
arye_11:
Не просто нечисть. И Кремль, и Хамас - террористы, а "мастерству" их обучали в одной школе - кгб.
kapitonovih_37 19 декабря 2018 | 13:02
еврейские нацисты недовольны???...само еврейское государство является самой крупной террористической организацией в мире...
paleozoic 19 декабря 2018 | 13:13
kapitonovih_37: Гитлеру пересосал,что ли?
zor 19 декабря 2018 | 13:23
kapitonovih_37: oo0oo: Не нужно Путину с евреями сориться.
Это всегда плохо кончается.
kapitonovih_37 19 декабря 2018 | 13:30
zor: ну, как показывает история, для евреев очень плохо дело заканчивается, если начинают кое с кем ссориться...
zor 19 декабря 2018 | 13:46
kapitonovih_37:Экскурс в историю:
1.Где Российская империя с погромами, черносотенцами и чертой оседлости для евреев ?
2.Где СССР с делом врачей,антисемитизмом и поддержкой арабов против Израиля?
Через сколько лет спросить где путинская Россия?
Как сказала Голда Меир:"У Израиля нет атомной бомбы,но если будет необходимость ,то мы ее применим"
kapitonovih_37 19 декабря 2018 | 14:04
zor: поржал над тобой пейсатый "мудрец"...
еврейские погромы в Российской империи проходили на територии нынешних еврейских любимцов - усраины и прибалтики...и русские казаки спасали евреев от полного вырезания...
ну и где сейчас Германия, после Освенцима и тому подобного???...ничего вякнуть не хочешь?
zor 19 декабря 2018 | 14:13
kapitonovih_37: Прости меня,kapitonovih_37,не знал про твою болезнь.
Приезжай к нам в Израиль, сделаем лоботомию, будешь как огурчик.
tikwa 19 декабря 2018 | 13:25
kapitonovih_37:
И после этого какие-то хмыри п...ят о том, что в Украине сидят фашисты и нацисты????
timwlad93 19 декабря 2018 | 13:35
arye_11: В Кремль их приглашайте.
Кремль и нечисть - это близнецы и братья
Мы говорим Кремль - подразумеваем нечисть
Мы говорим нечисть - подразумеваем Кремль.(с)
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По всюду где евреи в правительстве и в законодательстве это нечисть убивающая и грабящая народ и государство ради персональной выгоды.
Вот пример,пока маджахеды убивали младенцев и резали беременных баб по российским больницам ,евреи в кремле предоставляли маджахедам транспорт для эвакуации после исполнения этой резни.
Но как только затронули еврейский театр,вот тут началось,надо всех террористов поубивать.
Так что такая избранность евреев по отношению к другим и поставило нацистов евреев в отбросы человеческого общества.
Так что по всюду где нацист еврей,это означает что там нечисть водится.
timwlad93 19 декабря 2018 | 12:40
Израиль выразил протест РФ в связи с приглашением в Москву главы политбюро палестинской группировки Хамас.
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Дебильные евреи .
Сами платят ежемесячно на содержание ХАМАС по 15 миллионов долларов,но при этом запрещают общаться с теми кому платят деньги как руководству палестинской автономии.
Может всем евреям запретить встречаться с друг другом объявив их террористами,что в реальности абсолютная правда.
Мдааа. Говорилось же, жидовская агрессивная пропагандистская бредятина влияния не имеет,но вызывает новые рост антисемитизма который перерастает в новое качество по отношению к евреям.
arye_11 19 декабря 2018 | 12:45
timwlad93:
Воффка.
Ты чего такой упоротый сегодня?
Опять пропустил обязательные утренние упражнения - битье головой от стенку, да?
Воффка, не пренебрегай предписаниями твоего лечащего психиатра.
Он печется о твоем душевном здоровье.
timwlad93 19 декабря 2018 | 13:37
arye_11: Воффка.
Ты чего такой упоротый сегодня?
Опять пропустил обязательные утренние упражнения - битье головой от стенку, да?
Воффка, не пренебрегай предписаниями твоего лечащего психиатра.
Он печется о твоем душевном здоровье.
----------
Ну не далече те времена когда евреям скормят ихние же кишки.Тоже самое будет и с Украинцами.
Моисей,Кромвель,Робиспьер и Гитлер с Троцким то это эволюция,но не политика.
Так что готовся кушать собственные кишки жид пархатый.Тоже самое и украинцам будет,отродье нацистское.
paleozoic 19 декабря 2018 | 12:45
timwlad93: Вонючий ты кусок говна нацистской ориентации
timwlad93 19 декабря 2018 | 12:55
paleozoic: Вонючий ты кусок говна нацистской ориентации
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Ну палка о двух концах.По заявлению евреев выходит ,что евреи нацисты оголтелые.
И так,демократия решиет кто есть кто.
И демократия решила ,что евреи нациская ублюдочная религиозная сволочь которой демократия выстроила зоопарк для дрессировки. Не забывай об этом шваль нацистская помойная блядь paleozoic.
Сами то нацисты ничего создать не могут так как только убивать друг друга могут чтобы наживаться на мародёрстве себе подобных.
Украинцы сейчас тоже по этому пути пошли.
Ну чё ,будут жить как в Израиле.Сожрут друг друга.
blahovdav 19 декабря 2018 | 13:34
timwlad93: Украинцы сейчас тоже по этому пути пошли. \\\ Для вонючей, нацистской путлеровской свиньи еще раз повторюсь:кто , кроме фашисской нынешней Рашки считает, что в Украине правят бал фашисты?? Свинка может назвать этот список и сравнить его со списком стран ООН??
timwlad93 19 декабря 2018 | 13:56
blahovdav: Украинцы сейчас тоже по этому пути пошли. \\\ Для вонючей, нацистской путлеровской свиньи еще раз повторюсь:кто , кроме фашисской нынешней Рашки считает, что в Украине правят бал фашисты?? Свинка может назвать этот список и сравнить его со списком стран ООН??
-----------
Ну как раз в ООН Украина и США союзник и спонсор Израиля отказались принять резолюцию об осуждении нацизма .И отклонили запрет на героизацию нацизма.
Так что нет фашизма на Украине,на Украине,в Израиле и в США правят нацисты.
А фашизм это просто община объединённая одним законам.
А где ты видел чтобы на Украине,в Израиле и в США подчинялись единому закону?!Там конфедерация .
Так что ты сам себя дебил украинский утопил в дерьме лживая ты украинская мразь.
edyunia 19 декабря 2018 | 12:45
"Израиль выразил протест", - говорите, а что ответила Московия? Вопрос понятно риторический. Но я бы на месте Путина ещё и послал в аэропорт встречать главу политбюро палестинской группировки "Хамас" Юрия Каннера или кого-нибудь из ФЕОР. А потом бы сделали передачу с Соловьевым и Кедми в нагрузку.
arye_11 19 декабря 2018 | 12:50
edyunia:
Да, это было бы нечто!
Делегация дрессированных московских евреев хлебом-солью встречает делегацию ХАМАСа.
А потом теле-шоу в прам-тайм с участием дрессированных:
- "Что такое организация ХАМАС и почему он полезен Израилю и евреям"
edyunia 19 декабря 2018 | 12:58
arye_11: \\Да, это было бы нечто!\\
Вы не уверенны в этом? И пошли бы и встречали бы мацой-солью. И в этом случае Израиль лишь выразит глубокую озабоченность, возможно накажет встречавших хамасовцев стрелочников, погрозив им пальчиком.
mews Михаил Степанцов 19 декабря 2018 | 13:35
arye_11, вот было же всё предельно ясно и понятно.
Путин, по факту - террорист, принимает делегацию формально признанных террористов. Всё четко и однозначно.
Кто Вас тянул за язык?
"Что такое организация ХАМАС и почему он полезен Израилю и евреям"
Слово не удод, вылетит - не поймаешь.
Представляете себе, некоторые израильтяне (евреи) считают, что ХАМАС-таки полезен некоторым другим израильтянам (евреям). Иначе зачем было израильским спецслужбам как минимум опекать ХАМАС при его создании, а затем проводить одностороннее размежевание с полным уходом из прохамасовского сектора Газа, при этом передавая под игрушечный контроль ПНА "конфетти" на Западном берегу? Первые упомянутые израильтяне считают (и я доверяю их мнению и разделяю его), что это сделано не иначе как с целью дискредитации идеи реального создания Государства Палестина.
edyunia 19 декабря 2018 | 13:46
mews: \\Первые упомянутые израильтяне считают\\
Укажите пожалуйста главу и параграф сего считания, Я думаю эти статьи находятся в "Протоколах сионских мудрецов".
alex_sionist 19 декабря 2018 | 12:45
Ну что тут сказать , рыбак рыбака видит из далека
ionessi 19 декабря 2018 | 12:51
В мире сейчас официально 251 страна.
ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом (28 стран), а также запрещён в Иордании и Египте. Итого 34.
Несложная математика и видим - это меньше 14%.
Так с чего париться? Всех кто-то не любит. Иран, например, Израиль считает исчадием дьявола. Но не выражают же персы протесты тем, к кому Нетаньяху ездит. А выразили бы, так и их бы не стоило слушать.
cypher 19 декабря 2018 | 13:17
ionessi: вы всерьез полагает, что Вануату и Сомали понимают, что такое ХАМАС?..
Впрочем, Сомали мобыть и понимают, но тамошние пираты считают их и впрямь своими духовными братьями ) как и Кремль) .
blahovdav 19 декабря 2018 | 13:37
ionessi: Несложная математика и видим - это меньше 14%. \\\ Еще одной путлеровской свинке повторюсь: сколько стран считает, что в Украине правят бал фашисты?? ПНХ... Сколько стран считают, что Рашка агрессор и оккупант и ввели санкции? Может путлеровская свинка рыло свое закроет?
gregor 19 декабря 2018 | 12:53
Доказательство того ,что в России нет ни друзей ,ни дорог .
Вместо дорог - колдобины .
Вместо друзей - террористы хамас ,террористы хезболла , людоеды из островов Океании , недавно Путин с руководством талибов .
Скажи страна какие у тебя друзья и дороги и тебе скажут ,какое у тебя ,срана ,большинство .
Посмешище ,а не страна .
unprejudiced 19 декабря 2018 | 12:55
Обычная политическая партия. Факт того что ХАМАС считает террористам пендосы которые создали, тренируют и защищают ИГИЛ, говорит только о честности и добропорядочности этой палестинской политической демократической правозащитной организации.
paleozoic 19 декабря 2018 | 13:16
unprejudiced: Позвольте пожелать Вам встретиться с ними,для более глубокого знакомства
sneer1 19 декабря 2018 | 13:02
А чего там было про оправдание терроризма? Кто там, говорите, их пригласил? Кто там руку жал?
vpu2011 19 декабря 2018 | 13:02
Таки что там кремлёвские подстилки про спонсоров ИГ говорят? Путин любит горячих арабских мальчиков? Пригожин уже поляну в Кремле накрыл? Лавров сауну уже нагрел?
Русских в это говно надо совать каждый раз когда залупаются против Израиля.
ugas 19 декабря 2018 | 13:02
Какие же еще друзья могут быть у преступников? Нормальных людей от нашей страны уже тошнит.
benin_papa__ 19 декабря 2018 | 13:03
Дык с кем ещё верным ленинцам-сталинцам хороводиться, как не с верными аллаховцами?
Такой же сектой строителей интернационального халифата объединённых лоботрясов всех стран.
kochar 19 декабря 2018 | 13:40
Значит Израиль чем то не угодил нашим.
Вот и гадят.
alex_sionist 19 декабря 2018 | 14:12
Здравствуйте.
Меня зовут Профессор Арье Эльдад из больницы Хадасса Эйн Керем.
Несколько лет назад я основал Израильский банк кожи, крупнейший в своем роде в мире.
Банк кожи содержит кожу для постоянного лечения и даже во время войны.
Банк кожи находится в больнице Хадасса Эйн-Карем в Иерусалиме, где я был директором отделения пластической хирургии.
Однажды меня попросили послать кожу мусульманке из Газы, которая была госпитализирована в Сороке, в городе Беэр-Шева, после того, как ее семья сожгла ее.
Такие ужасы случаются довольно часто в мусульманских семьях, когда они подозревают, что у женщины был роман.
Мы предоставили весь гомографт (клетки кожи доноров), необходимые для её лечения.
Её успешно лечил мой друг и коллега, профессор Лиор Розенберг, и ее отпустили к себе домой в Газу.
Её пригласили для регулярных посещений амбулатории в Беэр-Шеве.
Однажды она была поймана на пограничном переходе с помощью детектора взрывчатых веществ, со взрывчаткой на поясе...
Ее миссия состояла в том, чтобы взорвать себя в поликлинике больницы, где она спасла свою жизнь.
После допрос, выяснилось, что её семья пообещала ей, что, если она это сделает, они простят её.
Это всего лишь один из примеров войны между евреями и мусульманами на Земле Израиля.
Это не территориальный спор.
Это культурный конфликт, а точнее война между цивилизацией и варварством.
Я никогда не писал письмо, которое хотел бы распространять дальше.
На этот раз я прошу вас переслать его, чтобы мир мог понять, что означает радикальный ислам...!!!
И что ждёт мир, если он его не остановит.
Спасибо за внимание.
Профессор Арье Эльдад -
Больница Хадасса Эйн Керем.