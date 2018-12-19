Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов о частичной декриминализации 282-й статьи УК 

Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса. Поправки внес президент. Он предложил за первое такое нарушение наказывать административно – штрафом, обязательными работами либо арестом. За повторное нарушение в течение года предусмотрена уголовная ответственность.