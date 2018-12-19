Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов о частичной декриминализации 282-й статьи УК
Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса. Поправки внес президент. Он предложил за первое такое нарушение наказывать административно – штрафом, обязательными работами либо арестом. За повторное нарушение в течение года предусмотрена уголовная ответственность.
Комментарии18
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danko_wudra 19 декабря 2018 | 12:36
Где старая неодекватка данко1 спец по статьи ук? С утра стирается на диване. В маями.
olegleon 19 декабря 2018 | 12:40
danko_wudra: она тут итак уже учудила. умудрилась написать пост на статью Навального на минуту раньше, чем эта статья была опубликована и на 7 минут раньше остальных ))))))
danko_wudra 19 декабря 2018 | 12:43
olegleon: старой квочке за это платят. Не удивительно. Гривны не пахнут. В маями.
danko_wudra 19 декабря 2018 | 12:45
olegleon: а теперь я опередил старую жабу в самое просмотровое время. -3 гривны.
danko_wudra 19 декабря 2018 | 12:48
olegleon: ты прав, я посмотрел. Навальный написал в 53 минуты. Старая квочка отписалась в 52. Что и требовалось. У неодекватки на все заготовки готовы. Кураторы делают.
tonight 19 декабря 2018 | 12:51
olegleon: danko_wudra: Вы как две базарные бабы обсуждаете других людей здесь вместо то что бы высказатся по существу данной темы. Наверно нечего сказать, я угодала?
danko1 19 декабря 2018 | 12:56
tonight: Тем более, что написала после опубликования блога, прочитав его и написав по существу.
А портянки не только лайки отслеживают, но и за временем следят.
Хотя на сайте не только время дают ошибочно, но и число просмотров и комментариев нулевое, когда их множество.
olegleon 19 декабря 2018 | 12:58
tonight: угОдали, но не угАдали.
а если такая проницательная, то объясните, как человек может оставить комментарий на минуту раньше, чем опубликована статья?
danko1 19 декабря 2018 | 13:37
olegleon: Тупой хам( это констатация факта, а не оскорбление) даже не понял, что время, как и многое прочее, ошибочно было указано, хотя я четко написала всё.
Даже единственный блог Болтянской за 8 декабря открывался, на несколько дней раньше, а не минут, когда в настоящем времени блоги не открывались.
olegleon 19 декабря 2018 | 13:50
danko1: вот видишь как некоторые на Эхе ценят твою работу! тебе блоги раньше других открывают. так отрабатывай оказанное тебе высокое доверие.
только не звизди как Песков или Псаки про "компьютер ошибся"
danko1 19 декабря 2018 | 12:37
Сначала при няли антиконституционный закон по указанию Кремля, теперь по указанию его "смягчили".
Дорого обходятся эти кнопконажиматели, понятия не имеющие, за что указанные кнопки нажимают.
danko_wudra 19 декабря 2018 | 12:41
danko1: старая квочка опоздала в лесенку на 1 минуту. Вешайся! Кнопконажиматешьница. Смягчили. По указанию. Не превращай сайт в помойку.
vasya_von_smetankin 19 декабря 2018 | 12:39
Какой добрый у нас царь!
Слава ему, слава!
rogerrabbit 19 декабря 2018 | 13:06
прикольно то, что за смягчение в едином порыве голосуют те же самые люди, которые совсем недавно в таком же едином порыве голосовали за ужесточение
platonnekafrin 19 декабря 2018 | 12:41
Не перестаёшь поражаться работоспособности нашего предводителя. А он еще и в бассейне по утрам, в спортзале до обеда, а после обеда поспать успевает, а после полдник, а после массаж, а после с Песковым покалякать надо, а после генетику изучить - хромосому найти, а после уже ужин, а после спать пора...
ugas 19 декабря 2018 | 12:59
platonnekafrin: А еще и хоккей - "ночная лига", так что, не до сна. И работать некогда...
buva53 19 декабря 2018 | 13:21
Добрейшей души люди!
alexakimfaa 19 декабря 2018 | 13:30
Ну,и в чём "декриминилизация"?..Трактовки статьи 282,как были "резиновыми",так и остались...