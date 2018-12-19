Молодежная сборная России по хоккею завершает подготовку к Чемпионату мира

В контрольном матче наша команда проиграла сверстникам из Швеции.

Пока в распоряжении тренерского штаба сборной – 30 хоккеистов, 23 из которых и должны попасть в состав на молодежный Чемпионат мира. До старта которого команда Валерия Брагина должна провести еще два контрольных матча – против сборных США и Швейцарии. По итогам этих встреч и будет сформирована окончательная заявка. Игра со шведами, которая состоялась минувшей ночью, у российской молодежки не получилась. Хоккеисты Тре Крунур на протяжении всей встречи владели преимуществом, перебросав в итоге россиян в два раза, и одержав победу со счетом 4-2. Шайбами в составе россиян отметились Александр романов и виталлий Кравцов.

Молодёжный чемпионат мира стартует в Канаде 26 декабря. Российская команда выступит в группе А, вместе с хозяевами, а также сборными Чехии, Швейцарии и Дании.

Напомним, что на прошлогоднем Чемпионате Мира наши хоккеисты осталась без медалей, уступив в четвертьфинале турнира американцам.