Кремль призвал губернатора Приморья Кожемяко остановить отлов косаток и белух для китайских океанариумов

Кремль призвал губернатора Приморcкого края Олега Кожемяко остановить отлов косаток и белух для китайских океанариумов. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

Д.Песков отметил, что президенту РФ Владимиру Путину еще неизвестно об обращении к нему актрисы и зоозащитницы Памелы Андерсон с просьбой остановить отлов животных, однако этой темой озабочены в Кремле.

«Мы знаем, что сейчас эта тема активно обсуждается и наши защитники природы и животных бьют тревогу. Мы хотим обратиться к вновь избранному губернатору Приморья, чтобы он этим позанимался. К сожалению, законодательно у нас подобный вылов белуг не запрещен, он никак не регулируется и можно сколько угодно вылавливать китов, белух, чтобы их потом перепродавать в другие страны в океанариумы», — сказал он.

Ранее П.Андерсон в обращении к В.Путину выразила надежду, что незаконно отловленных белух и косаток в бухте Средняя в Приморье выпустят на волю, а подобный вид бизнеса перестанет существовать.