Кремль призвал губернатора Приморья Кожемяко остановить отлов косаток и белух для китайских океанариумов
Кремль призвал губернатора Приморcкого края Олега Кожемяко остановить отлов косаток и белух для китайских океанариумов. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».
Д.Песков отметил, что президенту РФ Владимиру Путину еще неизвестно об обращении к нему актрисы и зоозащитницы Памелы Андерсон с просьбой остановить отлов животных, однако этой темой озабочены в Кремле.
«Мы знаем, что сейчас эта тема активно обсуждается и наши защитники природы и животных бьют тревогу. Мы хотим обратиться к вновь избранному губернатору Приморья, чтобы он этим позанимался. К сожалению, законодательно у нас подобный вылов белуг не запрещен, он никак не регулируется и можно сколько угодно вылавливать китов, белух, чтобы их потом перепродавать в другие страны в океанариумы», — сказал он.
Ранее П.Андерсон в обращении к В.Путину выразила надежду, что незаконно отловленных белух и косаток в бухте Средняя в Приморье выпустят на волю, а подобный вид бизнеса перестанет существовать.
Комментарии7
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platonnekafrin 19 декабря 2018 | 12:29
А Кожемяко он еще и белухолов?!
timbuktu 19 декабря 2018 | 12:31
вот и настал момент истины: кто пу ближе - памела или си?
yralez 19 декабря 2018 | 12:34
Ну как же можно иначе заставить всенародно избранного губернатора, только как не призвав ?
И кто такой Кремль ?
Плешивый дед кабаев али еще какой член затесался ?
aleksandr39 19 декабря 2018 | 12:35
Стоило Памеле попросить и сразу "великий вождь " отреагировал ,получается что у нас власть дана регионам ?
alo0000 19 декабря 2018 | 12:35
А что, Памела ещё ничего для 65-летних. Не смотрите, что - не гимнастка.
andygo__ru 19 декабря 2018 | 12:36
Какая неожиданная коммуникационная цепочка: памела - путин - песков - губернатор...
gena462 19 декабря 2018 | 12:36
А чё не пограничников бравых? Пусть обстреляют еще и рыбаков.