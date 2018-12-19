Почти четверть российских работодателей (23%) планирует в будущем году сократить штат
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование портала Rabota.ru.
Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в таких сферах, как «медиа и маркетинга», а также в «продуктах питания». Меньше всего думают об увольнениях те, кто оказывает услуги для бизнеса. Такие и IT-компании, напротив, настроены набирать персонал. Всего 18% работодателей готовы расширять штат. Согласно опросу, об открытии новых направлений деятельности думает каждый пятый. Чаще всего, опять же в IT-сфере. Айтишники и еще строители также охотней увеличат бюджет на рекламу и продвижение. Всего таковых 17%. При этом девять процентов респондентов предпочтут на этом сэкономить. В основном это ритейл. Стоит отметить, что треть работодателей собираются в новом году обучать сотрудников. И вновь тут лидируют компании, предоставляющие услуги бизнесу, сфера IT и финансов. Ввести новую систему премирования работников, пересмотреть ключевые показатели эффективности планируют четверть респондентов. Это должно затронуть автомобильный бизнес и ритейл.
Опрос Rabota.ru проводился среди 300 работодателей различных сфер. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.
Комментарии7
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danko1 19 декабря 2018 | 12:17
И это вместо 25 млн. рабочих мест, обещанных лжецом Путиным. Всё у этого тупицы и лжецы противоположное обещанному получается.
И то, что у нас миллионы людей будут без пенсии и работы, это факт, который сомнению изначально не подлежал.
platonnekafrin 19 декабря 2018 | 12:23
Обещанный прорыв нарыва или пока только вздутие? Или гангрена!?
glebbalbesov 19 декабря 2018 | 12:27
platonnekafrin: и то, и это....онт думали как обычно что само пройдет....
lager23 19 декабря 2018 | 12:28
Необходимо заметить, что порождённые путинизмом предпенсионеры в зоне особой опасности, и будут увольняться работодателем (в целях избежания проблем с властью) ещё в «зачаточном состоянии», эта возрастная категория обречёна на банкротство и забвение.
neyexo 19 декабря 2018 | 12:29
Предпенсионеров сокращать нельзя - их надо держать до самой пенсии
alo0000 19 декабря 2018 | 12:31
То есть 75 % елочка нравится. Или они качают из пересыхающего озерца бюджета? Власть конечно это не раскачает, но в третьем классе всех будет тошнить.
sprav77 19 декабря 2018 | 12:32
Деградирующая страна?