Почти четверть российских работодателей (23%) планирует в будущем году сократить штат

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование портала Rabota.ru.

Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в таких сферах, как «медиа и маркетинга», а также в «продуктах питания». Меньше всего думают об увольнениях те, кто оказывает услуги для бизнеса. Такие и IT-компании, напротив, настроены набирать персонал. Всего 18% работодателей готовы расширять штат. Согласно опросу, об открытии новых направлений деятельности думает каждый пятый. Чаще всего, опять же в IT-сфере. Айтишники и еще строители также охотней увеличат бюджет на рекламу и продвижение. Всего таковых 17%. При этом девять процентов респондентов предпочтут на этом сэкономить. В основном это ритейл. Стоит отметить, что треть работодателей собираются в новом году обучать сотрудников. И вновь тут лидируют компании, предоставляющие услуги бизнесу, сфера IT и финансов. Ввести новую систему премирования работников, пересмотреть ключевые показатели эффективности планируют четверть респондентов. Это должно затронуть автомобильный бизнес и ритейл.

Опрос Rabota.ru проводился среди 300 работодателей различных сфер. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.