Суд удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать сайт «Умного голосования» Алексея Навального
Об этом «Эху Москвы» рассказал юрист ФБК Иван Жданов. Защита намерена обжаловать решение суда, — добавил Иван Жданов
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Об этом «Эху Москвы» рассказал юрист ФБК Иван Жданов. Защита намерена обжаловать решение суда, — добавил Иван Жданов
Комментарии8
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timbuktu 19 декабря 2018 | 12:09
пока в бочаровом ручье сидит пу, любой иск против навального соответствует российскому законодательству
последние два слова,обязательно.в кавычках
chapter_2 19 декабря 2018 | 12:22
Не "Роскомнадзор", а "Роскомвертухай"
platonnekafrin 19 декабря 2018 | 12:11
А из государственных соображений суд рекомендовал Роскомнадзору открыть сайт "Глупое голосование" с одной кнопкой и без всяких персональных данных.
gvs 19 декабря 2018 | 12:12
Вместо сайта Навального "Умное голосование" будет сайт Роскомпозора "Глупое голосование" (за ПЖиВ) ))))
kunst54 19 декабря 2018 | 12:13
Слово "умное" посчитали экстремистским.
platonnekafrin 19 декабря 2018 | 12:27
kunst54: А там, короме "ума", еще и "голосование". А это равносильно что "пиз-ц".
parasuk_ 19 декабря 2018 | 12:24
Опять лошков из фбк в суде поимели :)
gregor 19 декабря 2018 | 12:31
Для 86 % нар .....т есть населения .., голосование вообще не нужно .
Что сказал Песков от имени Кремля ,то и одобрямс .
Менталитет бильшинства ,к сожалению здравого смысла и чувства собственного достоинства .
Рабам голосование не надотЬ ,это нонсенс .