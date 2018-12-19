Прокуратура Хакасии извинилась перед активисткой за незаконное уголовное преследование

На нее завели дело о публичных призывах к экстремизму за пост во «ВКонтакте».

Извинения от имени государства «за причиненный вред» жительнице Абакана 30-летней Лидии Баиновой принес зампрокурора Хакасии Андрей Мондохонов. Его письмо опубликовал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Активистку, которая занимается зашитой прав коренных народов и популяризацией хакасской культуры, уже исключили из списка экстремистов Росфинмониторинга. Представитель прокуратуры также сообщил о том, что в связи с отсутствием состава преступления закрыто уголовное дело. Оно было возбуждено из-за поста в социальной сети «ВКонтакте», в котором Баинова писала о случаях притеснения коренных жителей Хакасии. В одном из приведенных примеров она рассекала, что дети не пустили в игровую комнату одного из заведений Абакана ребенка, заявив, что она предназначена только для русских. Баинова отметила, что в такие моменты «хочется устроить революцию», «вернуть землю своему народу». Следователи усмотрели в этом призывы к осуществлению насильственных действий в отношении представителей русского этноса.

Сама Лидия Баинова свою вину не признала и настаивала на том, что уголовное преследование связано с ее общественной деятельностью.