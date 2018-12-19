Прокуратура Хакасии извинилась перед активисткой за незаконное уголовное преследование
На нее завели дело о публичных призывах к экстремизму за пост во «ВКонтакте».
Извинения от имени государства «за причиненный вред» жительнице Абакана 30-летней Лидии Баиновой принес зампрокурора Хакасии Андрей Мондохонов. Его письмо опубликовал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Активистку, которая занимается зашитой прав коренных народов и популяризацией хакасской культуры, уже исключили из списка экстремистов Росфинмониторинга. Представитель прокуратуры также сообщил о том, что в связи с отсутствием состава преступления закрыто уголовное дело. Оно было возбуждено из-за поста в социальной сети «ВКонтакте», в котором Баинова писала о случаях притеснения коренных жителей Хакасии. В одном из приведенных примеров она рассекала, что дети не пустили в игровую комнату одного из заведений Абакана ребенка, заявив, что она предназначена только для русских. Баинова отметила, что в такие моменты «хочется устроить революцию», «вернуть землю своему народу». Следователи усмотрели в этом призывы к осуществлению насильственных действий в отношении представителей русского этноса.
Сама Лидия Баинова свою вину не признала и настаивала на том, что уголовное преследование связано с ее общественной деятельностью.
Комментарии2
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vasya_von_smetankin 19 декабря 2018 | 12:12
Нужно открыть дело против прокуратуры Хакасии за русофобство!
После такого вердикта есть все опасения, что уровень экстремизма в Хакасии возрастёт до немыслимого уровня, вплоть до того, что в игровые комнаты заведений Абакана действительно начнут повсеместно пускать не русских!
glebbalbesov 19 декабря 2018 | 12:32
Нормально....дамочка назвиздела...получила...и еще и обижается....только для русских....ага...сказочница млять