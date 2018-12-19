Госдума декриминализировала репосты

Госдума приняла в третьем окончательном чтении пакет законов, направленных на декриминализацию совершённого впервые преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ. Это касается, в том числе наказания за репосты.

Законопроекты по этой теме были внесены на рассмотрение Госдумы президентом РФ.