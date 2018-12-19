Госдума декриминализировала репосты
Законопроекты по этой теме были внесены на рассмотрение Госдумы президентом РФ.
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Законопроекты по этой теме были внесены на рассмотрение Госдумы президентом РФ.
Комментарии11
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sandro_007_ 19 декабря 2018 | 12:04
Это оттепель. И получение гражданства упростили.
danko1 19 декабря 2018 | 12:09
Это враньё.
Пономарев сидит за репост. И Путин сказал, что справедливо сидит, а то у нас как в Париже будет.
И за правду, за собственное мнение, по-прежнему сажать будут, т.к. воры во власти желают и дальше безнаказанно грабить и уничтожать Россию.
sandro_007_ 19 декабря 2018 | 12:17
danko1:
Вас же никто не сажает, милая бабушка_данко, хотя с утра до ночи молотите.
polikarpich 19 декабря 2018 | 12:13
sandro_007_: Типа, оттепель. После "типа Сталина". Я же говорю, что "совок-2" проходит в ускоренном темпе.
Скоро наступит время "дорогого Леонида Ильича" и, в итоге, "сисек-масисек".
mikhail_spb_ 19 декабря 2018 | 12:04
Теперь за первый репост, содержащий неуважение к действующей власти, не посадят.
Только за второй.
danko_wudra 19 декабря 2018 | 12:29
mikhail_spb_: тебя юморной тролль и за 3 не посадят. Только в психушку к данко1 привлекут. Наверное, вероятно, возможно, пролонгация, профиндосить, катырка, мильтоны.
platonnekafrin 19 декабря 2018 | 12:07
Штраф гораздо выгодней баланды.
peresvet73 19 декабря 2018 | 12:16
Будут разорять людей административными штрафами - вместо уголовного, монитарный террор режима.
starok 19 декабря 2018 | 12:20
Неужели ГД становится самостоятельным органом, раз пошла на смягчение варварских законов?
yralez 19 декабря 2018 | 12:28
Кто то поверил, что сборище жуликов и воров может облегчить нашу жизнь и что то для нас сделать ?
grs_alx_112018 19 декабря 2018 | 12:28
Все таки прав Запашный - ну на кой ляд в Московии цирк Дю Саллей ?