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11:30, 19 декабря 2018

Полиция возбудила дело в отношении двух подозреваемых в краже буквы «М» с крыши вестибюля станции «Улица 1905 года»

Московская полиция возбудила уголовное дело о вандализме в отношении двух подозреваемых в краже буквы «М» с крыши вестибюля станции метро «Улица 1905 года», сообщает Интерфакс. Ущерб превысил 45 тысяч рублей.

Пропажу буквы «М» заметила дежурная по станции во время утреннего обхода. Благодаря видеосистеме «Безопасный город», злоумышленники были установлены и задержаны.

Комментарии

2

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vikwlad 19 декабря 2018 | 11:51

Глупость какая-то. Уж лучше украсть букву "М" с вывески магазина "Мебель".

(комментарий скрыт)

wasielna 19 декабря 2018 | 12:06

Зачем им, интересно, та буква? Клуб чудаков открывают с заглавной М?

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