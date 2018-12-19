Полиция возбудила дело в отношении двух подозреваемых в краже буквы «М» с крыши вестибюля станции «Улица 1905 года»

Московская полиция возбудила уголовное дело о вандализме в отношении двух подозреваемых в краже буквы «М» с крыши вестибюля станции метро «Улица 1905 года», сообщает Интерфакс. Ущерб превысил 45 тысяч рублей.

Пропажу буквы «М» заметила дежурная по станции во время утреннего обхода. Благодаря видеосистеме «Безопасный город», злоумышленники были установлены и задержаны.