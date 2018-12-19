Газета «Файненшнл Таймс» назвала «Человеком года» 88-летнего миллиардера Джорджа Сороса

Он получил это звание не только за свои достижения, но и за ценности, которые олицетворяет. «Он несёт знамя либеральной демократии и открытого общества. Сегодня эти идеи подвергаются нападкам со всех сторон – от путинской России до трамповской Америки», — отмечает издание.

В прошлом году «Человеком года» по версии «Файненшнл Тайм» стала бывшая сотрудница Uber Сьюзен Фаулер, которая рассказала о сексуальных домогательствах в компании.