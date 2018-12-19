Газета «Файненшнл Таймс» назвала «Человеком года» 88-летнего миллиардера Джорджа Сороса
Он получил это звание не только за свои достижения, но и за ценности, которые олицетворяет. «Он несёт знамя либеральной демократии и открытого общества. Сегодня эти идеи подвергаются нападкам со всех сторон – от путинской России до трамповской Америки», — отмечает издание.
В прошлом году «Человеком года» по версии «Файненшнл Тайм» стала бывшая сотрудница Uber Сьюзен Фаулер, которая рассказала о сексуальных домогательствах в компании.
Комментарии8
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astet 19 декабря 2018 | 11:44
Пиндосы как всегда неправы:
человек года - это Путин,
ограбивший в этом году миллионы россиян!!!
olegleon 19 декабря 2018 | 11:48
и сколько же Сорос им заплатил за свою рекламу?
rampa 19 декабря 2018 | 11:51
olegleon: Сорос в рекламе не нуждается
olegleon 19 декабря 2018 | 11:58
rampa: не нуждается, когда вмешивается во внутренние дела других государств.
nf5096004 19 декабря 2018 | 12:03
olegleon: а кто у нас еще очень любит вмешиваться в дела других государств? С бандеровцами бороться,
Асада защищать, осетинам и абхазцам помогать?
rampa 19 декабря 2018 | 12:06
olegleon: что тебе мешает обвинить его в этом и подать на него в суд?
olegleon 19 декабря 2018 | 12:23
rampa: а зачем? зачем подавать в суд? это обычная политическая борьба. и только американцы, сами вмешиваясь, устроили истерику, что к ним вмешались.
логика "я могу это делать, а ты не можешь" не по мне.
prof57 19 декабря 2018 | 11:58
Блин, сколько Сорос режимов свалил и цветных революций устроил, а оценили только за Парижские бунты...