Памелла Андресон просит Путина остановить отлов диких косаток и белух для продажи в китайские океанариумы

Актриса Памелла Андресон просит президента Путина остановить отлов диких косаток и белух для продажи в китайские океанариумы. Андерсен также пишет, что следит за новостями животных в бухте Средняя Приморье. «Надеюсь, их скоро отпустят из «китовой тюрьмы» на волу, а этот жестокий вид бизнеса уйдёт в историю», — отмечается в письме.



В октябре зоозащитники сообщили, что в бухте под Находкой содержатся 11 косаток и 90 белух. СК возбудило уголовное дело о незаконном вылове, а суд наложил арест, сообщает издание «Медуза».