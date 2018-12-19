Памелла Андресон просит Путина остановить отлов диких косаток и белух для продажи в китайские океанариумы
Актриса Памелла Андресон просит президента Путина остановить отлов диких косаток и белух для продажи в китайские океанариумы. Андерсен также пишет, что следит за новостями животных в бухте Средняя Приморье. «Надеюсь, их скоро отпустят из «китовой тюрьмы» на волу, а этот жестокий вид бизнеса уйдёт в историю», — отмечается в письме.
В октябре зоозащитники сообщили, что в бухте под Находкой содержатся 11 косаток и 90 белух. СК возбудило уголовное дело о незаконном вылове, а суд наложил арест, сообщает издание «Медуза».
Комментарии2
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timwlad93 19 декабря 2018 | 12:01
Памелла Андресон просит Путина остановить отлов диких косаток и белух для продажи в китайские океанариумы
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Это вообще то по еврейской религии протестантов,нагадить людям любой ценой спекулируя на всём.Ну типа ,пусть елка засохнет в лесу,чем быть нарядной на новогоднем празднике у людей.Мол сто лет росла.А её спилили...
Занималась бы госпожа Памелла Андерсон спасением мирового океана от пластика.
А то ведь передохнут в скорейшем будущем от обилия мусора в мировом океане.
И деревьям негде расти будет.
foolsdie 19 декабря 2018 | 12:32
Золотов?