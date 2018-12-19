Генпрокуратура Литвы подтвердила факт задержания гражданина РФ, бывшего лидера организации «Единство» Валерия Иванова

Генеральная прокуратура Литвы подтвердила факт задержания гражданина России, бывшего лидера организации «Единство» Валерия Иванова. Как ожидается, о причинах задержания будет объявлено позже. В МИД России заявили, что добиваются организации срочной консульской встречи с россиянином.

Агентство БНС сообщает, что речь может идти о шпионаже. Впрочем, официально эта информация не подтверждена.