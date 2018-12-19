Генпрокуратура Литвы подтвердила факт задержания гражданина РФ, бывшего лидера организации «Единство» Валерия Иванова
Генеральная прокуратура Литвы подтвердила факт задержания гражданина России, бывшего лидера организации «Единство» Валерия Иванова. Как ожидается, о причинах задержания будет объявлено позже. В МИД России заявили, что добиваются организации срочной консульской встречи с россиянином.
Агентство БНС сообщает, что речь может идти о шпионаже. Впрочем, официально эта информация не подтверждена.
Комментарии5
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olegleon 19 декабря 2018 | 11:46
"Как ожидается, о причинах задержания будет объявлено позже."
т.е. пока ещё не придумали причину? только бы наши не переняли такой европейский опыт
alexakimfaa 19 декабря 2018 | 11:51
olegleon: Для наших это мелко - наши сразу на голубом глазу начинают врать - "..это была их провокация..";".. ихтамнет..", и т.д...Для этого выпускают на помост Машку Захарову,или генерала МО Конашенкова...
nf5096004 19 декабря 2018 | 11:57
olegleon: а зачем придумывать? Вы сами об этом позаботитесь. То там, то здесь одни ляпы.
ura_123 19 декабря 2018 | 12:04
Очередной Штирлиц спалился))))
aleksandr39 19 декабря 2018 | 12:06
И что этот бездельник забыл в Литве ,почему не поехал в Крым ?