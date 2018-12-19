Суд признал виновным в нарушении ПДД водителя автобуса, который въехал в пешеходный переход на «Славянском бульваре»

Дорогомиловский суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения Виктора Тихонова, водителя автобуса, который год назад въехал в пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар». В результате аварии погибли 4 человека, 11 пострадали. Сроки наказания для подсудимого пока не названы. Гособвинитель просил приговорить Тихонова к 5 годам колонии поселения, напоминает ТАСС.