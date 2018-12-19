Суд признал виновным в нарушении ПДД водителя автобуса, который въехал в пешеходный переход на «Славянском бульваре»
Дорогомиловский суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения Виктора Тихонова, водителя автобуса, который год назад въехал в пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар». В результате аварии погибли 4 человека, 11 пострадали. Сроки наказания для подсудимого пока не названы. Гособвинитель просил приговорить Тихонова к 5 годам колонии поселения, напоминает ТАСС.
Комментарии2
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blindpew_33 19 декабря 2018 | 12:03
Всё-таки докопались до истины - он нарушил ПДД!
Да, огромную работу провели за год следствие и суд. Не представляю, каких усилий им это стоило.
kochar 19 декабря 2018 | 12:22
Раздавил людей и всего пять лет.
Спёр бутылку водки 2 года.
Избил родственников-свобода.
Украл из казны-в министры.
О как.