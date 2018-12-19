Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора заблокировал сайт Алексея Навального «Умное голосование»

Судья Ольга Синельникова посчитала, что нарушены правила хранения персональных данных пользователей. Представитель Навального в суде заявил, что на сайте были указаны условия оферты, то есть, пользователь знал о сборе информации. Юрист подчеркнул, что все нарушения уже устранены, поэтому блокировать сайт или вносить его в реестр нарушителей не имеет смысла.