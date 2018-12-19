Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора заблокировал сайт Алексея Навального «Умное голосование»
Судья Ольга Синельникова посчитала, что нарушены правила хранения персональных данных пользователей. Представитель Навального в суде заявил, что на сайте были указаны условия оферты, то есть, пользователь знал о сборе информации. Юрист подчеркнул, что все нарушения уже устранены, поэтому блокировать сайт или вносить его в реестр нарушителей не имеет смысла.
Комментарии10
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olegleon 19 декабря 2018 | 11:43
" Юрист подчеркнул, что все нарушения уже устранены"
а он не сказал, а зачем сайт заранее с нарушениями делали? ради бесплатного пиара?
ivfn 19 декабря 2018 | 11:46
olegleon:
Легко отделались. Это вообще то чревато статьей УК.
danko_wudra 19 декабря 2018 | 11:50
ivfn: где данко1?
dhtlbyf 19 декабря 2018 | 12:13
danko_wudra:
Да спит . дайте поспать придурку.
shadowgabriel 19 декабря 2018 | 11:47
olegleon: Умный понимает, что слово "нарушения" надо взять в кавычки. Потому что нарушаются только идиотские выдумки Яровых и Ко, ничего общего не имеющие с осмысленным законодательством.
archibald_dandy_esquire 19 декабря 2018 | 11:58
shadowgabriel:
ЕР надо бы создать сайт "Тупое голосование за едропутина"
если не можешь победить, то надо возглавить ;)
nf5096004 19 декабря 2018 | 12:00
olegleon: а у нас обычно неизвестно, когда и что их величества сочтут нарушениями. Так и живем.
riccon 19 декабря 2018 | 12:02
olegleon:
Алекс собирает базу школоты своей.
Иначе смысла регистрироваться вообще нет. Проще всего сделать на сайте фильтр по кандидатам и все.
em201811 19 декабря 2018 | 11:53
Я уже писал, что нет смысла рассылать в почтовые ящики, открытые для чекистов. Если всё равно всё делается в открытую, то разумнее было бы просто список избирательных участков с рекомендациями выложить на сайт, а не собирать персональные данные, за которые могут наказать. Или, если нужно защитить информацию от перехвата, требовать, чтобы почтовые адреса указывались на защищённых серверах (не рашкинских, разумеется).
danko_wudra 19 декабря 2018 | 11:54
em201811: разумеется. Умный клоун.