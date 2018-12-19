130-летие со дня рождения Николая Пунина отмечает сегодня музей поэта в Фонтанном доме Петербурга

130-летие со дня рождения Николая Пунина, выдающегося искусствоведа, мужа Ахматовой, отмечает сегодня, в Николин день, музей поэта в Фонтанном доме Петербурга.

Завтра в музее Ахматовой встреча с художником и поэтом из США Мариной Темкиной, кого называли литературным секретарем Бродского, кто расскажет о поэте и проблемах его литературного наследия.