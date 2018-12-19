130-летие со дня рождения Николая Пунина отмечает сегодня музей поэта в Фонтанном доме Петербурга
130-летие со дня рождения Николая Пунина, выдающегося искусствоведа, мужа Ахматовой, отмечает сегодня, в Николин день, музей поэта в Фонтанном доме Петербурга.
Завтра в музее Ахматовой встреча с художником и поэтом из США Мариной Темкиной, кого называли литературным секретарем Бродского, кто расскажет о поэте и проблемах его литературного наследия.
Комментарии2
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vitaly_f22 19 декабря 2018 | 11:21
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pulalala 19 декабря 2018 | 11:35
Неужто Путину уже 130?
Наконец-то!
Как быстро время летит.