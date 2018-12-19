Миллиардер Илон Маск открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом

В нем можно развивать скорость более 240 км/ч.

Илон Маск собирается создать городскую подземную транспортную систему, которая станет альтернативой метро и наземному транспорту. Туннель длиной чуть менее двух км стал первым шагом по реализации этих планов. Предполагается, что по нему будут перемещаться платформы на электротяге, а в последующем, и электромобили, которые могут быть оснащены выдвижными боковыми колесами. Скоростной туннель проложен под южным пригородом Лос-Анджелеса от парковки компании Илона Маска SpaceX до штаб-квартиры The Boring Company. Это предприятие, которое также принадлежит Маску, и разработало туннель. Его строительство обошлось в 10 млн долларов. Маск отметил, что во всех туннелях будут находиться постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов.

Предполагается, что сеть скоростных туннелей может быть построена не только в Лос-Анджелесе, но также в Сан-Франциско или штате Техас.