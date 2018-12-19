Миллиардер Илон Маск открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом
В нем можно развивать скорость более 240 км/ч.
Илон Маск собирается создать городскую подземную транспортную систему, которая станет альтернативой метро и наземному транспорту. Туннель длиной чуть менее двух км стал первым шагом по реализации этих планов. Предполагается, что по нему будут перемещаться платформы на электротяге, а в последующем, и электромобили, которые могут быть оснащены выдвижными боковыми колесами. Скоростной туннель проложен под южным пригородом Лос-Анджелеса от парковки компании Илона Маска SpaceX до штаб-квартиры The Boring Company. Это предприятие, которое также принадлежит Маску, и разработало туннель. Его строительство обошлось в 10 млн долларов. Маск отметил, что во всех туннелях будут находиться постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов.
Предполагается, что сеть скоростных туннелей может быть построена не только в Лос-Анджелесе, но также в Сан-Франциско или штате Техас.
Комментарии20
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olegleon 19 декабря 2018 | 11:13
интересная идея убрать транспорт под землю. только вот зачем убирать велосипедистов?
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 11:22
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gonduras_in_colima 19 декабря 2018 | 11:23
olegleon: Ты никогда не слышал про велосипедистов, которые на своей машине тащат велик за город, там на нём ездят, а потом обратно?
Но самый прикол был несколько дней назад, когда какой-то ватный афтар тиснул целую статью с картинками на предмет неготовности этого туннеля, и что его ввод в эксплуатацию этот гад Маск перенёс на несколько дней - значится, он таки лузер.
Что до 5 млн. уе. за погонный километр туннеля...
Да вротенбеги обычные дороги дороже кладут.
m_doc 19 декабря 2018 | 11:35
gonduras_in_colima: 5 млн. уе. за погонный километр туннеля
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Даже больше - 10 лимонов за 1,8 км. И что это за смехотворное расстояние, оно зачем?
gonduras_in_colima 19 декабря 2018 | 12:01
m_doc: Фактически это туннель для внутренних потребностей корпорации Маска, и об этом написано в заметке.
Что до смехотворного расстояния...
Помнится, первая ж/д на России была от Питера до Царского Села, а не до Хабаровска.
Идея ясна?
Наконец, главная идея подобных туннелей это обход пробок.
И если окажется, что между двумя какими-то районами города всего 2 км, но из-за постоянных пробок время в пути на авто 2 часа - то подобный туннель будет отличным решением.
m_doc 19 декабря 2018 | 12:08
gonduras_in_colima: 2 км пробок решаются очень просто - либо реорганизацией потоков, либо добавлением 1 полосы к дороге, что будет эквивалентно тоннелю Маска, но мегадешевле и безопаснее.
chichanik 19 декабря 2018 | 11:24
olegleon: может, вы не обратили внимания, но целью ставится не "убирание", а "перемещение"
olegleon 19 декабря 2018 | 11:41
chichanik: а смысл перемещения велосипедистов? пока он спустится в тоннель, пока доедет, пусть и со скоростью 240 км/ч, пока обратно поднимется, это сколько времени пройдёт?
а по улице это 6-8 минут даже при скорости 10 км/ч
chichanik 19 декабря 2018 | 11:54
olegleon: может, вы не обратили внимания, но туннель, который открыли вчера, экспериментальный, для отработки концепции ... там и пешеходов, и людей с самокатами хотят перевозить ...
olegleon 19 декабря 2018 | 12:02
chichanik: с пешеходами и машинами всё понятно. пешеход медленно идёт, а авто долго в пробке может простоять.
astet 19 декабря 2018 | 11:30
olegleon: ох и сука этот Илон Маск!!!
Делает всё,
чтобы выставить в невыгодном свете
отца родного, гиганта мысли Владимира Путина!
Предлагаю Путину
ввести максимальное число антисанкций:
пусть сдохнет как можно больше россиян
назло обнаглевшему Илона Маску!!!
n_eke_name 19 декабря 2018 | 11:31
astet: Путин -- твой Бог.
piter_ug 19 декабря 2018 | 11:15
//Его строительство обошлось в 10 млн долларов. //
Нищеброды! Едропуты сделали бы такой же за миллиард!
И сразу бы закрыли на ремонт.)
vasya_von_smetankin 19 декабря 2018 | 11:22
Ой, подумаешь.
А мы зато в рай попадём.
secondvenmud 19 декабря 2018 | 11:24
"Его строительство обошлось в 10 млн долларов."
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Солидный "откат". А общая сумма какая?*
secondvenmud 19 декабря 2018 | 11:32
"Его строительство обошлось в 10 млн долларов."
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Солидный "откат". А общая-то сумма какая?
stichirichi 19 декабря 2018 | 11:51
странный он какой-то, этот Илон Маск, как-будто в 21 веке живёт, изобретает что-то, создаёт, запускает, прогресс какой-то двигает...говорю же странный...воровать начал бы что-ли. Димка Рогозин, просвети дуралея.
m_doc 19 декабря 2018 | 11:54
stichirichi: А что он на сей раз изобрел - метро?:)
stichirichi 19 декабря 2018 | 12:21
m_doc: предложил способ быстрого, безопасного перемещения. реализовал вот его.
...мчат они там себе под землёй быстренько, на своих электрокарах, а я над ними хожу, друг другу не мешаем..не?
n_eke_name 19 декабря 2018 | 12:32
stichirichi: Передвижение по подземному тоннелю на автомобиле Маск изобрёл??? А-ха-ха-ха-ха!!! Однак-а-а-ко!