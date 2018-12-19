Мария Бутина сегодня покинет одиночную камеру в тюрьме города Александрия

Мария Бутина, которую в США обвиняют в незаконной работе в качестве иностранного агента, сегодня покинет одиночную камеру в тюрьме города Александрия. Она провела там почти месяц.

На Бутину пытались оказать давление, считает министр иностранных дел Сергей Лавров.

Бутина в суде признала вину в заговоре против США. Она заявила, что действовала под руководством российского чиновника. Как стало известно телеканалу CNN, это бывший сенатор Александр Торшин. Бутиной, благодаря сделке со следствием, грозит до 5 лет тюрьмы.