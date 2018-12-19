Мария Бутина сегодня покинет одиночную камеру в тюрьме города Александрия
Мария Бутина, которую в США обвиняют в незаконной работе в качестве иностранного агента, сегодня покинет одиночную камеру в тюрьме города Александрия. Она провела там почти месяц.
На Бутину пытались оказать давление, считает министр иностранных дел Сергей Лавров.
Бутина в суде признала вину в заговоре против США. Она заявила, что действовала под руководством российского чиновника. Как стало известно телеканалу CNN, это бывший сенатор Александр Торшин. Бутиной, благодаря сделке со следствием, грозит до 5 лет тюрьмы.
Комментарии8
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olegleon 19 декабря 2018 | 11:10
а могли бы в Гуантанамо её перевести. одно обещание о переводе туда сразу вызвало бы поток признательных показаний
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 11:22
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
rampa 19 декабря 2018 | 11:26
olegleon: зачем? Она и добровольно во всем, в чем ее обвинили, призналась
olegleon 19 декабря 2018 | 11:32
rampa: ну если Вы помните, у нас добровольно признавались и в том, что тоннель рыли в Кремль, и в том, что на 10 западных разведок работали.
а с учётом того, что гражданам России "независимые" суды США не выносят оправдательных вердиктов, то "добровольно" в чём угодно признаешься, если тебе лет 30 светит за то, что ни в одной другой стране не считается преступлением
rampa 19 декабря 2018 | 12:03
olegleon: если у нас "добровольно" признавались в рытье канала в Кремль (да и не только в этом), то не надо это переносить на других. Тем более, что ты, наверняка, ни разу не сталкивался с судебной системой США.
danko1 19 декабря 2018 | 11:11
Если Бутину так защищают Лавров и Кремль, то явно они боятся, чтобы ниточки на самый верх не потянулись в результате её показаний.
mikhail_spb_ 19 декабря 2018 | 11:11
Интересно, скольких она сдала?
abidas 19 декабря 2018 | 11:28
Прекрасная новость для нашего народа,
жаль нельзя массово выйти ликовать на улицы