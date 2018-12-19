Суд в  Москве блокировал сайт Навального, усмотрев нарушение прав пользователей

Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора заблокировал сайт оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование» из-за нарушения правил хранения персональных данных пользователей.

«Удовлетворить заявленные исковые требования, признать деятельность сайта с нарушением прав пользователей по сбору персональных данных», — огласила решение судья Ольга Синельникова.

Как следует из искового заявления, на сайте А.Навального у пользователя отсутствует возможность не соглашаться на обработку персональных данных. При этом сайт предлагает ввести данные банковской карты для покупки различных товаров, однако как дальше сайт распоряжается этой информацией, пользователю неизвестно.

Представитель Роскомнадзора отметил, что данные пользователей, которые не зарегистрировались на сайте, все равно подвергались обработке через сервисы Google Analytics и Яндекс.Метрика. При этом, заявил представитель регулятора, собранная информация размещена на серверах Google, которые, в свою очередь, находятся в США. По его словам, администратор сайта должен был предоставить в ведомство заверенное соглашение либо хранить данные на отечественных серверах.

Представитель А.Навального заявил в суде, что на сайте были указаны условия оферты, то есть пользователь знал о сборе информации. Юрист также допустил, что при запуске проекта на сайте могли быть нарушения, однако, по его словам, все они уже устранены, поэтому блокировать сайт или вносить его в реестр нарушителей не имеет смысла.