Суд в Москве блокировал сайт Навального, усмотрев нарушение прав пользователей
«Удовлетворить заявленные исковые требования, признать деятельность сайта с нарушением прав пользователей по сбору персональных данных», — огласила решение судья Ольга Синельникова.
Как следует из искового заявления, на сайте А.Навального у пользователя отсутствует возможность не соглашаться на обработку персональных данных. При этом сайт предлагает ввести данные банковской карты для покупки различных товаров, однако как дальше сайт распоряжается этой информацией, пользователю неизвестно.
Представитель Роскомнадзора отметил, что данные пользователей, которые не зарегистрировались на сайте, все равно подвергались обработке через сервисы Google Analytics и Яндекс.Метрика. При этом, заявил представитель регулятора, собранная информация размещена на серверах Google, которые, в свою очередь, находятся в США. По его словам, администратор сайта должен был предоставить в ведомство заверенное соглашение либо хранить данные на отечественных серверах.
Представитель А.Навального заявил в суде, что на сайте были указаны условия оферты, то есть пользователь знал о сборе информации. Юрист также допустил, что при запуске проекта на сайте могли быть нарушения, однако, по его словам, все они уже устранены, поэтому блокировать сайт или вносить его в реестр нарушителей не имеет смысла.
Комментарии18
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olegleon 19 декабря 2018 | 11:08
" При этом сайт предлагает ввести данные банковской карты"
это что-то новое. какая связь между голосованием и деньгами?
johnbmw Евгений Большаков 19 декабря 2018 | 11:09
olegleon: при ЖЕЛАНИИ там можно ЧТО УГОДНО найти :-))))))))
olegleon 19 декабря 2018 | 11:17
johnbmw: ну это больше похоже на развод лохов на деньги, а не на борьбу за честное и чистое голосование
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 11:22
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
stakanoff 19 декабря 2018 | 11:20
olegleon: Ну, кушать-то Лехе что-то надо? Как же он без лобстеров революцию делать будет? )))
rampa 19 декабря 2018 | 11:32
olegleon: это не новое, это брехня. Данные банковской карты нужно вводить только при покупке товара, также как это делается при любой покупке в инете. К "умному голосованию" это не имеет никакого отношения.
johnbmw Евгений Большаков 19 декабря 2018 | 11:08
Суд в Москве блокировал сайт Навального ... - Да??? Какая НЕОЖИДАННОСТЬ!!! :-)))
danko1 19 декабря 2018 | 11:09
Как же Кремль, Путин и его суды боятся Навального, что столько сил направлено на борьбу с ним, даже законы под Навального издаются, чтобы могли беззаконие на основание преступных законов творить.
alena01 19 декабря 2018 | 11:10
Интересно, данные, которые собираются по "закону Яровой", собираются с согласия пользователей???
alexakimfaa 19 декабря 2018 | 11:25
alena01: Вот,именно!.. И при этом ни прокуратура,ни Роскомнадзор,ни другие т.н. "правохранители" не возмутились,не потребовали отменить антиконституционный закон...
rampa 19 декабря 2018 | 11:35
alena01: тем более, что в какую контору ни приди за чем угодно, тебе ничего делать не будут, пока не подпишешь бумажку: "согласен на обработку моих персональных данных..."
vedma2017 19 декабря 2018 | 11:13
А чем грозит информация, собранная и хранящаяся на серверах в США ???
ЦРУ -то, точно, к вам в 6 утра в квартиру ломиться не будет.
olegleon 19 декабря 2018 | 11:28
vedma2017: и с чего это только США запретили госорганам пользоваться Камперским или китайскими смартфонами, если это ничем не грозит. может к американцам в дом ФСБ или китайская разведка вламывается в 6 утра?
bozhezaryahrani 19 декабря 2018 | 11:17
Где блокировал? У меня открывается.
pedya_porosenok 19 декабря 2018 | 11:28
..может быть сразу выложить все банковские реквизиты, чтобы Навральный позаботился об будущем пользователей! И кто-то ещё скажет: - а что здесь такого криминального? Ну тогда зачем янкеля по всему миру выявляют таких как Навральный и заточают их в подвалы? А не проще довести до населения, что ''Навральный и К'' обыкновенные мошенники по которым плачет тюрьма.
anemon 19 декабря 2018 | 11:34
pedya_porosenok: Население без озабоченных о нем (населении) разберется.
rampa 19 декабря 2018 | 11:46
pedya_porosenok: не хочешь, не выкладывай. Это же не обязательная процедура, как например, уплата повышенного НДС или повышение пенсионного возраста. В чем мошенничество Навального?
Кстати, у тебя проблемы с русским языком.
zhrv 19 декабря 2018 | 12:00
- "Как следует из искового заявления, на сайте А.Навального у пользователя отсутствует возможность не соглашаться на обработку персональных данных."
Юридический Шедевр!!!
- "Я не согласен, чтобы ты обрабатывал мои персональные данные, но я тебе их все равно дам"