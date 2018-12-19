Улица Мира в Каспийске не будет переименована в честь Сталина
Инициатива не нашла поддержки городской администрации.
Среди оснований для отказа мэрия называет возражения граждан, проживающих на этой улице, результаты публичных слушаний и отсутствие финансовых средств на мероприятия, связанные с переименованием. Кроме того, отмечается, что в городе уже есть одна улица, носящая имя вождя народов. Постановление подписано мэром Магомедом Абдулаевым 12 декабря и опубликовано накануне на сайте городской администрации.
Переименовать улицу в центре Каспийска в честь Сталина впервые предлагали еще в октябре 2014 года. В этом сентябре в городе прошли общественные слушания. В них приняли участие 30 человек, 28 из которых проголосовали «за». Как писало РИА «Дербент», решение лоббируют влиятельные в Дагестане люди, которые «крайне уважительно относятся к личности Сталина». Однако, председатель городской комиссии по проведению публичных слушаний, главный архитектор Каспийска Ахмед Махов рекомендовал мэру отклонить инициативу активистов местной общественно-политической организации.
Именем Сталина в Каспийске названа небольшая 180-метровая улица в строящемся микрорайоне, расположенная в 400 метрах от стадиона «Анжи-Арена».
Комментарии24
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mikhail_spb_ 19 декабря 2018 | 11:04
Лучше назвать её "улица имени майских обещаний нацдилера".
johnbmw Евгений Большаков 19 декабря 2018 | 11:06
Даже в Дагестане Адекватных людей хватает ...
sandro_007_ 19 декабря 2018 | 11:33
Как и вна Украине. День рождения Бандеры стал государственным праздником.
manfred 19 декабря 2018 | 11:52
sandro_007_: Так ДР Бандеры всегда был праздничным выходным днем, даже при эСэСэСэРе...))))
riccon 19 декабря 2018 | 12:14
Да чо уж там говорить..... Еще Гай Юлий Цезарь начал праздновать этот день.
astet 19 декабря 2018 | 11:06
mikhail_spb_: А почему улицу не назвать
именем Николая Второго Кровавого?
ansh 19 декабря 2018 | 11:17
astet: Николай по кровавости Иосифу в подметки не годится.
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 11:23
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
riccon 19 декабря 2018 | 12:27
ansh:
При Сталине расстреливали по приговору судов. А при Николае мирные демонстрации тупо расстреливались.
tv_victim 19 декабря 2018 | 11:05
"Прогнозы - дело неблагодарное. Особенно, если речь идет о будущем".
В. Черномырдин.
aleks50 Алексей Клубников 19 декабря 2018 | 11:05
Улица имени людоеда?
johnbmw Евгений Большаков 19 декабря 2018 | 11:10
aleks50: как и немало памятников по всей стране :-(((
olegleon 19 декабря 2018 | 11:05
своя жизнь там. свой менталитет. свои понятия о добре и зле.
blindpew_33 19 декабря 2018 | 11:35
olegleon: в данном случае понятия не "свои", а вполне себе "общесовковые".
Полоумные фрики всё время передёргивают на усатого, и нас хотят заставить.
danko1 19 декабря 2018 | 11:06
И ведь это страшно, когда именами убийц названы многие уже существующие улицы, а рабы мечтают и новые называть.
Но то, что любимого Путиным Сталина начали обелять и возводить на пьедестал, это показатель того, что современные репрессии многие считают нормой.
vasya_von_smetankin 19 декабря 2018 | 11:14
Обама, хватит гадить!
Редиска ты.
gregor 19 декабря 2018 | 11:16
Улица Мира в Каспийске не будет переименована в честь Сталина
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Можно переименовать в улицу в честь Пол -Пота .
Вполне возможна поддержка жителей и администрации ,потому ,как такой же упырь ,правда Пол -Пот щенок , по сравнению Сталина ,в умении умерщвлять людей .
blindpew_33 19 декабря 2018 | 11:43
gregor: Последнее спорно.
В абсолютных цифрах усатый, конечно, не имеет конкурентов.
Но сократить население страны вдвое, как сделал косоглазый, не удалось даже ему.
grishakras 19 декабря 2018 | 11:37
Сделать Каспийск столицей возрождённого Советского Союза! Ввести продуктовые талоны и талоны на табак и спиртное. Ввести очереди на все , как скрепу, объединяющую советский народ!
vlabumur 19 декабря 2018 | 11:38
Товарищ Сталин, Вы большой ученый,
В языкознаниях большой вы корифей.
А я простой советский заключенный,
Не коммунист. И даже не еврей…(С)
kuchumka 19 декабря 2018 | 11:42
Если человек хочет назвать улицу именем упыря Сталина, то этого человека надо отловить, изолировать от общества и принудительно лечить в дурке.
hiryrg 19 декабря 2018 | 11:46
"Именем Сталина в Каспийске названа небольшая 180-метровая улица". Ничего удивительного. Просто назвали улицу именем Сталина.
mr_samgin 19 декабря 2018 | 11:47
Соратники Сталина триллионы долларов в офшоры не вывозили.
Да и неприкасаемых не было.
Буржуазию и мироедов давили.
Разве это не заслуживает доброй памяти?
robert271 19 декабря 2018 | 12:07
Что тут можно комментировать , при таком подходе и враги народа всегда найдутся .
И жить будем лучше , будем веселей .