Улица Мира в Каспийске не будет переименована в честь Сталина

Инициатива не нашла поддержки городской администрации.

Среди оснований для отказа мэрия называет возражения граждан, проживающих на этой улице, результаты публичных слушаний и отсутствие финансовых средств на мероприятия, связанные с переименованием. Кроме того, отмечается, что в городе уже есть одна улица, носящая имя вождя народов. Постановление подписано мэром Магомедом Абдулаевым 12 декабря и опубликовано накануне на сайте городской администрации.

Переименовать улицу в центре Каспийска в честь Сталина впервые предлагали еще в октябре 2014 года. В этом сентябре в городе прошли общественные слушания. В них приняли участие 30 человек, 28 из которых проголосовали «за». Как писало РИА «Дербент», решение лоббируют влиятельные в Дагестане люди, которые «крайне уважительно относятся к личности Сталина». Однако, председатель городской комиссии по проведению публичных слушаний, главный архитектор Каспийска Ахмед Махов рекомендовал мэру отклонить инициативу активистов местной общественно-политической организации.

Именем Сталина в Каспийске названа небольшая 180-метровая улица в строящемся микрорайоне, расположенная в 400 метрах от стадиона «Анжи-Арена».