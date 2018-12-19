Компания Илона Маска открыла под Лос-Анджелесом первый скоростной подземный тоннель
Компания Илона Маска открыла под Лос-Анджелесом первый скоростной подземный тоннель, сообщает Reuters. Первым по тоннелю проехал сотрудник компании на автомобиле «Тесла». Почти двухкилометровый участок он преодолел за 2 минуты.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 19 декабря 2018 | 10:38
Вот лохопеды!
Сколько удалось распилить бюджетных средств на строительстве этого тоннеля?
Наши эффективные менеджеры хохочут над вами!
gregor 19 декабря 2018 | 10:49
mikhail_spb_:
Вы правы .
Сегодня услышал по телеку сколько будет стоить мост ,который неподалеку от Генуи развалился .... . Вроде бы как 200 миллионов долларов . В России ,при Путине ,он бы стоил 200 миллиардов долларов . Поэтому ,вы правы хохот стоит , хохочут над 86 % российского одобрямс, этого маразма .
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 10:54
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
tvitov66 19 декабря 2018 | 10:57
gregor: "ну тупые"(с) /Задорнов/ а могли бы построить храмы, шаговой доступности
gregor 19 декабря 2018 | 11:25
tvitov66:
Да ,. да хотя бы очередной зАмок бабушкекабаевой .
poto_leg 19 декабря 2018 | 11:32
tvitov66: это в Магнит или Дикси.
olegleon 19 декабря 2018 | 11:03
gregor: ещё один даже не понимает значение слов "миллиард долларов"
и если не понял, что 200 метров пролёта моста за 200 млн. долларов это уже бешеная цифра. по миллиону за метр.
permsky_valenok 19 декабря 2018 | 10:39
Да ладно, это значит - около 60 км/ч. Чего так быстро?
rom8883 19 декабря 2018 | 10:54
permsky_valenok: Да уж! Лучше 2 часа по пробкам.
m_doc 19 декабря 2018 | 11:57
rom8883: Если пробка занимает 1,8 км или даже целых 3,5, зачем же сразу норы рыть? Лишнюю полосу к дороге пристроить - и вперёд!
agamasat 19 декабря 2018 | 10:55
permsky_valenok: скорость будет ограничена в 250 км/час
noxepy_88 19 декабря 2018 | 10:41
Ну, толстяк))))
ura_123 19 декабря 2018 | 10:48
Зато в Москве повысили стоимость парковки! Как тебе такое,Илон Маск?
patlak 19 декабря 2018 | 11:01
Двухкилометровый участок за две минуты. То есть километр в минуту... Или 60 км. в час... А в чем фишка?
apels 19 декабря 2018 | 11:06
Фишка в том что машина автоматически забирается с дороги, перемещается под землей и возвращается на дорогу. Таким образом обходится напряженный участок дороги.
vlad_373 19 декабря 2018 | 11:39
Вот олух Илон Маск и фраер кардоный. Нет бы пригласить пацанов из Роскосмоса. Они бы сделали бы всё раз в пятнадцать дороже, да и потом всю жизнь ремонтировали этот тоннель за счёт лосанджелеского бюджета. Извращения рыночной экономики - у частника не украдёшь. Толи дело бюджет и государственный капитализм.