Стена на границе с Мексикой будет художественно оформленной
«Она будет красивой и одновременно обезопасит нашу страну», — написал в Твиттере президент США Дональд Трамп.
Возведение стены на границе с Мексикой для борьбы с миграцией в США из стран Латинской Америки был одним из предвыборных обещаний Трампа. К строительству приступили только в августе этого года.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
davi__koloradov 19 декабря 2018 | 10:41
Нарисуют путена с нефритовым жезлом в том самом месте.
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 10:56
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
unprejudiced 19 декабря 2018 | 10:44
Кстати укры, как там стена сени кролика на границе с Россией? Все деньги на её постройку были выделены.
kryimzdick 19 декабря 2018 | 10:44
Трамп приколист.
rom8883 19 декабря 2018 | 11:22
Хорошо будут смотреться барельефы с альпинистами, лезущими вверх.