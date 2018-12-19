Стена на границе с Мексикой будет художественно оформленной

«Она будет красивой и одновременно обезопасит нашу страну», — написал в Твиттере президент США Дональд Трамп.

Возведение стены на границе с Мексикой для борьбы с миграцией в США из стран Латинской Америки был одним из предвыборных обещаний Трампа. К строительству приступили только в августе этого года.