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10:30, 19 декабря 2018

Сегодня суд рассмотрит иск Роскомнадзора о нарушении правил хранения правил персональных данных на сайтах ФБК

Сегодня в Таганском суде Москвы состоится рассмотрение иска Роскомнадзора о нарушении правил хранения правил персональных данных на сайтах Фонда борьбы с коррупцией.

Однако руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов сказал, что все требования Роскомнадзора об обработке персональных данных уже выполнены. Иван Жданов пояснил, что речь идет о проеке «Умное голосование», который открыли в конце ноября. Навальный предлагал желающим оставить свой адрес, чтобы потом отправить на него памятку с рекомендациями, за кого стоит отдать свой голос на грядущих локальных выборах. 7 декабря сайт проекта был заблокирован. Роскомнадзор просит заблокировать возможные зеркальные копии проекта.

Комментарии

9

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cosmo_ 19 декабря 2018 | 10:40

"Беря на себя миссию правосудия, где-нибудь - да нарушишь Закон...."

vitaly_f22 19 декабря 2018 | 10:56

Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.










platonnekafrin 19 декабря 2018 | 10:44

Интересно, служащие в Надзоре, они весёлые идейные тунеядцы или унылые безыдейные патриоты?

ivfn 19 декабря 2018 | 10:58

platonnekafrin:
Вы хоть знаете о чем речь? Второе. Что ж вы за ником скрываетесь. Ф. И. О, адрес ,номер паспорта выложите.

platonnekafrin 19 декабря 2018 | 11:07

ivfn: Понял, вы унылые бездельники.

ivfn 19 декабря 2018 | 11:31

platonnekafrin:
Там два вопроса было . Не на один вы не ответили.
Кстати на этом сайте "Умное голосование" предлагалось ввести данные банковской карты для покупки различных товаров,Какова!!! А ну ка работящий ты наш,номер карточки выложи и не забудьте паспортные данные.
Короче хорошо что еще так порешилось ,заблокировали. А вообще это статя УК.

ura_123 19 декабря 2018 | 11:07

ivfn: А ты само то хоть знаешь о чём речь?

ura_123 19 декабря 2018 | 11:05

platonnekafrin: Есть там такой деятель,по фамилии Ампелонский... Посмотрите в интернетах ”вехи славного пути” этого персонажа))))

rom8883 19 декабря 2018 | 10:56

Жулики честного проверяют.

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