Совет директоров международного валютного Фонда утвердил новую программу финансовой помощи Украине на сумму 3 миллиарда 900 миллионов долларов сроком на 14 месяцев. Страна получит первый транш до 25 декабря. Президент Порошенко написал в Facebook, что решение МВФ – это важный сигнал о признании прогресса в макроэкономической стабилизации Украины и доказательство успеха проводимых реформ.