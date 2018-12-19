Совет директоров международного валютного Фонда утвердил новую программу финансовой помощи Украине
Совет директоров международного валютного Фонда утвердил новую программу финансовой помощи Украине на сумму 3 миллиарда 900 миллионов долларов сроком на 14 месяцев. Страна получит первый транш до 25 декабря. Президент Порошенко написал в Facebook, что решение МВФ – это важный сигнал о признании прогресса в макроэкономической стабилизации Украины и доказательство успеха проводимых реформ.
Комментарии16
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protoukrop 19 декабря 2018 | 10:41
Радуются так, как будто эти деньги им даются безвозвратно. Следующему поколению украинцев, на которых тяжелой ношей возложится возврат этих долгов, остается только посочувствовать.
davi__koloradov 19 декабря 2018 | 10:44
protoukrop:
Эти долги списываются со временем, рашкодЭбил.
olegleon 19 декабря 2018 | 10:55
davi__koloradov: чудик, МВФ списывает долги только самым нищим странам, которые заведомо не смогут расплатиться
zmeelov_1 19 декабря 2018 | 11:05
Я так понимаю, что сумма кредита хохоликам ограничилась суммой обслуживания процентов по прошлым кредитам. Брать кредит, чтоб выплатить проценты - это уже банкротство. И чему радуется парась не понятно - инвестиций как не было, так и нет.
poluputing 19 декабря 2018 | 11:06
olegleon: Значит Украина сможет расплатиться, а не сможет, спишут. Вам то чего с этого? Не прикурите
zmeelov_1 19 декабря 2018 | 11:13
poluputing: Списывать или реструктуировать долг вам никто не даст. А вот после снятия радой моратория о продаже с\х земель иностранцам, с вами очень сурьёзно побеседуют. Земли кредиторам нужны, но без вас, майдаунов.
olegleon 19 декабря 2018 | 11:20
poluputing: а ума понять, что в этих кредитах и мои деньги Вам не хватает?
boseal 19 декабря 2018 | 10:55
davi__koloradov: Это как они интересно списываются? И какой смысл МВФ тогда ставить какие-то условия по повышению тарифов и прочего, если они знают, что "долги списываются"?))) Скажите честно, вы эту глупость сами придумали или подсказал кто?
poluputing 19 декабря 2018 | 11:09
boseal: В настоящее время коммуналка в Крыму выше украинской . Спасает только то , что теплее. Какое МВФ вас заставило устанавливать такие тарифы? А субсидий , таких как в Украине нет.
olegleon 19 декабря 2018 | 11:22
poluputing: коммуналка во Флориде ещё выше и о чём это говорит?
а в Судане ниже. и что это значит?
timwlad93 19 декабря 2018 | 11:28
Евреи украинцам это подсказали.Только при этом евреи забывают рассказать о так называемых еврейских погромах и неспокойной жизни евреев по всюду.
Пришлось украинцам потом объяснять,что за долги убивают .
И все понимают что Украину продадут и потому украинцы которые Украину не создавали хотят продать всю Украину подороже и потому в бешенстве что Крым и Донбасс ушли.
Не понимают ищё на Украине,что партизанить не дадут,просто поубивают всех партизан.
Но украинцы и евреи тупо гундят о всеобщей любви хотя усердно режут друг другу глотки за персональную наживу.
Это уже психическое заболевание таково у евреев и украинцев которые режут всех ради своей прибыли и вопящие при этом о любви к ближнему своему.
Мол отдайте всё чужим дядям,а сами валите в бляди.
Так ,что евреи с украинцами под покровительством США и Великобритании реально возомнили себя рабовладельцами мира сего и потому им всё дозволенно.
Тот же гитлеровский режим который поглотил весь запад в 1930 тые годы и в 1990тые годы.
Каины это.Только паритет силы остановит агрессию к порабощению на том основании что другие не могут отстоят свои права иметь собственность по причине своей деградации в состоянии жирных свиней.
Российская интеллигенция опять доказывает,что так оно и есть.Они уже готовы жрать с рук этих новых гибридных агрессивных еврейских большевистских бандеровских рабовладельцев как жрали с рук фонда Сороса.
Это проходили при Тамплиерах и гулаговской еврейской большевистской властью Революционного Военного Совета.
Так что тут когда количества еврейского украинского рабовладельческого быдла достанет до печёнок своим разбоем другие страны,тогда и будут выбивать долги с этого жидобандеровского быдла.
А пока на Украине даже в ус не дуют,Европа зажралась как свиньи,а в России все интеллигенты тоже все евреи и украинцы и продажны как последние шлюхи.
Им интересы народов России насрать,лишь самим пожрать.
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 10:57
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protoukrop 19 декабря 2018 | 11:00
davi__koloradov: Ну и много вам МВФ долгов списало, глупый хохол ?? ))
poluputing 19 декабря 2018 | 11:04
protoukrop: себе посочувствуйте, Тимченко ограбленные, Ковальчуками опущенные. Заметьте , опять хохлы вас уделали
zmeelov_1 19 декабря 2018 | 11:09
poluputing: Бегом в кассу за газ по европейским ценам платить. Или кизяками запасся?))
piterjanis 19 декабря 2018 | 11:14
Хть что-то, за предательство России